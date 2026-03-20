شاهد.. محافظ الغربية يوزع هدايا الرئيس على الأطفال.. صور

حرص اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، على توزيع الهدايا والألعاب والشيكولاتة والورود التي تحمل كروت تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، على الأطفال في قرى ومدن المحافظة، لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

توجيهات محافظ الغربية

وقدم المحافظ التهنئة للأطفال بمناسبة العيد، متمنيًا لهم قضاء وقت ممتع والاستمتاع بأجواء الاحتفال، وتبادل التهنئة مع المواطنين والتقاط الصور التذكارية معهم.

تهنئة عيد الفطر المبارك

وأعرب الأطفال وأسرهم عن سعادتهم البالغة بهدايا الرئيس، موجهين الشكر لسيادته على هذه اللفتة الطيبة التي أدخلت الفرح على قلوبهم في العيد.