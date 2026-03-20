رئيس مركز الداخلة يهنئ المرضى بمستشفى الداخلة والأطقم الطبية بعيد الفطر

قام جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بزيارة مستشفى الداخلة العام، لتقديم التهنئة للمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك، ورافقه خلال الزيارة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، بحضور الدكتور محمد رشاد جبالي مدير المستشفى والفريق الطبي المعاون.





وخلال الزيارة، اطمأن رئيس المركز على الحالة الصحية للمرضى داخل الأقسام المختلفة، وقدم لهم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة.



كما شملت الجولة تفقد سير العمل داخل المستشفى، والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية، وقدّم التهنئة للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى، مثمنا ما يبذلونه من جهود مخلصة خلال فترات الأعياد والمناسبات.

وجه جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بضرورة استمرار تواجد الأطقم الطبية بكامل جاهزيتها خلال أيام العيد، لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.