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رياضة

وزارة الشباب تنظم اللقاء الرياضي الترويحي لطلبة وطالبات الكليات المتخصصة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:39 ص
اللقاء الرياضي الترويحي
اللقاء الرياضي الترويحي لطلبة وطالبات الكليات المتخصصة
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ريهام بكير
تنظم وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي)، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فى إطار المشروع القومي للياقة البدنية وتنفيذا لمبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، اللقاء الرياضي الترويحي لطلبة وطالبات الكليات المتخصصة (كليات التربية الرياضية) للعام الجامعي 2020/ 2021 خلال الفترة من 10 إلى 17 /12 / 2020م بالمدينة الشبابية بالأقصر.

حيث تقام مجموعة من الألعاب الترويحية (التيلي ماتش) بين المشاركين من البنين والبنات بهدف ممارسة النشاط الرياضي في جو خال من التعصب والمنافسة الحادة، وأيضا الاستمتاع بالحضارة الفرعونية القديمة بمدينتي الأقصر وأسوان ضمن قطار الشباب الفوج الرابع.

وشارك في فعاليات اللقاء (29) كلية من كليات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية بإجمالي 220 طالبا وطالبة وهيئة إشراف وهم (أسيوط بنين وبنات - منوفية بنين بنات - بنها بنين بنات - سوهاج بنين بنات - زقازيق بنين بنات - الوادي الجديد بنين بنات - الفيوم بنين بنات - جنوب الوادي بنين بنات - العريش بنين بنات - بني سويف بنين بنات - أسوان بين بنات - المنيا بنين بنات -المنصورة بنين بنات - الإسكندرية بنين فقط - الأزهر بنين فقط - حلوان بنين فقط).
وزارة الشباب تنظم اللقاء الرياضي الترويحي لطلبة وطالبات الكليات المتخصصة
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