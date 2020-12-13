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اقتصاد

أسعار تداول الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 13-12-2020

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:39 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
يستعرض صدى البلد سعر الجنيه الإستيرلينى مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 13-12-20210 ، بعد أن شهد استقرارًا أمس السبت.

وأعلن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 20.08 جنيه للشراء و20.57 جنيه للبيع.

ووصل أقل سعر لـ الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه فى بنك العربى الافريقى، إذ سجل 20.27 جنيه للشراء و20.57 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الجنيه الإسترلينى مقابل الجنيه 20.7 جنيه للشراء و 21 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتى.".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 20.57 جنيه للشراء و 21 جنيه للبيع، فى بنوك عودة، والبنك المصرى الخليجى والمصرف المتحد وcib.
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