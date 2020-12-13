ضبط صاحب أكاديمية وهمية بـ عابدين لاتهامه بتزوير المستندات الحكومية

واصلت أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها للتصدى لجرائم التزوير، حيث تمكنوا من ضبط صاحب أكاديمية وهمية بعابدين لاتهامه بتزوير المستندات الحكومية.





فقد وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص صاحب أكاديمية وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالأكاديمية محل البلاغ وبصحبته (4 أشخاص) وعثر بحوزته على (عدد كبير من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعديد من الجهات - خطابات تعيين وكارنيهات وأكلاشيهات منسوب صدورها للعديد من الجهات – عدد من بطاقات تحقيق الشخصية بوظائف مختلفة - عدد 2 طابعة - جهاز لاب توب - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - عدد 6 حوالات بإسم المتهم الأول بمبالغ مالية - دفاتر إيصالات استلام نقدية).





واعترفوا باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات المختلفة بقصد ترويجها على عملائهم عقب إيهامهم بأنها شهادات معتمدة مقابل مبالغ مالية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.