افتتاح عياده طبيب الغلابة.. الكشف بـ15 جنيها ومواصلة دعم الفقراء.. صور

أكد الدكتور حسني سعد قطب استشار الأمراض الكبدية بمستشفى المنشاوي، أنه تسلم عيادة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي خلال 10 أيام الأخيرة، وواصل أعمال التجديد بها لتشغيلها خلال 48 ساعة، قائلا "الحمد لله ربنا كرمنا وسيواصل المسيرة لدعم الفقراء" .





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وأضاف "قطب": "الحمد لله خصصت قيمه الكشف 15 جنيه لغير القادرين وسأواصل العمل للفترتين تصل لـ 14 ساعة عمل يوميا لضمان وصول الخدمة العلاجية لزوار العيادة.





وأشار إلى أن مهنة الطب رسالة لخدمة الناس وابتغاء مرضاه الله عز وجل، قائلا: "اشتغلت طبيب في معهد الاورام بطنطا ومستشفي كفرالزيات العام واختتمت حياتي العمليه كالطبيب في مستشفي المنشاوي حتي خروجي علي سن المعاش، ولكني لم أكترث بالجلوس بالمنزل وحرصت علي مزاوله مهنتي كالطبيب من داخل عيادتي الجديدة بقلب ميدان مسجد السيد البدوي بطنطا" .





وقال هاشم القماش مدير العيادة: "الطبيب الراحل الف رحمه ونور عليه كرس حياته من أجل خدمة الفقراء، وكان يتعصب حينما يطالبه بعض المواطنين برفع قيمة الكشف، وذلك من أجل حقوق الفقراء" .





وأضاف "القماش" أن أسرة الطبيب "مشالي" استلمت متعلقاته من داخل العياده واحتفظت بها بالكامل تخليدا لذكراه ومازال رواد العياده يواصلون زيارة العياده رغم وفاته" .





من ناحية أخرى تمني المهندس وليد مشالي الابن الاكبر للطبيب الراحل : "سلمنا العيادة لمالكها الأصلي، وأتمنى من الطبيب الجديد مواصله فعل الخير مثلما كان والدي رحمه الله عليه يحرص حفاظا علي صالح المواطنين والفقراء وربنا يوفقه في رسالته العمليه" .





الدكتور محمد عبد الغفار مشالي من مواليد محافظة البحيرة عام 1944، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه.





تخرج مشالي في كلية الطب قصر العيني في القاهرة 5 يونيو 1967، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات، ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة في محافظات مختلفة، وفي عام 1975 افتتح عيادته الخاصة في طنطا، وتكفل برعاية أخوته وأبناء أخيه الذي توفي مبكرا وتركهم له، ولذلك تأخر في الزواج، ولديه 3 أولاد تخرجوا جميعًا من كلية الهندسة.



