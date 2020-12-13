ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

افتتاح عياده طبيب الغلابة.. الكشف بـ15 جنيها ومواصلة دعم الفقراء.. صور

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:31 م
إعادة فتح عيادة طبيب
إعادة فتح عيادة طبيب الغلابة
Advertisements
احمد علي
أكد الدكتور حسني سعد قطب استشار الأمراض الكبدية بمستشفى المنشاوي، أنه تسلم عيادة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي خلال 10 أيام الأخيرة، وواصل أعمال التجديد بها لتشغيلها خلال 48 ساعة، قائلا "الحمد لله ربنا كرمنا وسيواصل المسيرة لدعم الفقراء" .

اقرأ أيضا:

وأضاف "قطب": "الحمد لله خصصت قيمه الكشف 15 جنيه لغير القادرين وسأواصل العمل للفترتين تصل لـ 14 ساعة عمل يوميا لضمان وصول الخدمة العلاجية لزوار العيادة.

وأشار إلى أن مهنة الطب رسالة لخدمة الناس وابتغاء مرضاه الله عز وجل، قائلا: "اشتغلت طبيب في معهد الاورام بطنطا ومستشفي كفرالزيات العام واختتمت حياتي العمليه كالطبيب في مستشفي المنشاوي حتي خروجي علي سن المعاش، ولكني لم أكترث بالجلوس بالمنزل وحرصت علي مزاوله مهنتي كالطبيب من داخل عيادتي الجديدة بقلب ميدان مسجد السيد البدوي بطنطا" .

وقال هاشم القماش مدير العيادة: "الطبيب الراحل الف رحمه ونور عليه كرس حياته من أجل خدمة الفقراء، وكان يتعصب حينما يطالبه بعض المواطنين برفع قيمة الكشف، وذلك من أجل حقوق الفقراء" .

وأضاف "القماش" أن أسرة الطبيب "مشالي" استلمت متعلقاته من داخل العياده واحتفظت بها بالكامل تخليدا لذكراه ومازال رواد العياده يواصلون زيارة العياده رغم وفاته" .

من ناحية أخرى تمني المهندس وليد مشالي الابن الاكبر للطبيب الراحل : "سلمنا العيادة لمالكها الأصلي، وأتمنى من الطبيب الجديد مواصله فعل الخير مثلما كان والدي رحمه الله عليه يحرص حفاظا علي صالح المواطنين والفقراء وربنا يوفقه في رسالته العمليه" .

الدكتور محمد عبد الغفار مشالي من مواليد محافظة البحيرة عام 1944، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه.

تخرج مشالي في كلية الطب قصر العيني في القاهرة 5 يونيو 1967، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات، ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة في محافظات مختلفة، وفي عام 1975 افتتح عيادته الخاصة في طنطا، وتكفل برعاية أخوته وأبناء أخيه الذي توفي مبكرا وتركهم له، ولذلك تأخر في الزواج، ولديه 3 أولاد تخرجوا جميعًا من كلية الهندسة.

ثبت الراحل قيمة كشفه في عيادته عند 5 جنيهات، وزادت أخيرا لتصل إلى 10 جنيهات، وتم اطلاق لقب طبيب الغلابة عليه.
افتتاح عياده طبيب الغلابة.. الكشف بـ15 جنيها ومواصلة دعم الفقراء.. صور
افتتاح عياده طبيب الغلابة.. الكشف بـ15 جنيها ومواصلة دعم الفقراء.. صور
افتتاح عياده طبيب الغلابة.. الكشف بـ15 جنيها ومواصلة دعم الفقراء.. صور
افتتاح عياده طبيب الغلابة.. الكشف بـ15 جنيها ومواصلة دعم الفقراء.. صور
افتتاح عياده طبيب الغلابة.. الكشف بـ15 جنيها ومواصلة دعم الفقراء.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

على طريقة الدكتور مشالي.. أطباء سوهاج يُدشنون مبادرة طبيب الإنسانية للغير قادرين

حملات خيرية في سوهاج.. أطباء يدشنون مبادرة «طبيب الإنسانية» للأكثر احتياجا.. وأرملة النائب أبو حجي تطلق مبادرة لعلاج غير القادرين مجانا من أبناء المحافظة

وفاة طبيب الغلابة بـ الإسماعيلية إثر تعرضه لأزمة صحية

وكيل مجلس الشيوخ تنعى طبيب الغلابة بالإسماعيلية

صحة الإسماعيلية تنعى طبيب الغلابة: كان مثالًا للإخلاص والعطاء

شاهد.. كيف ودع أهالي الإسماعيلية طبيب الغلابة

ترشيحاتنا

قصة السيارة التى انقلب بها أحمد حلمي لينقذ إبراهيم نصر.. فيديو وصور

بفستان ملفت .. منة فضالي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

زواج التجربة يثير الجدل في الشارع المصري .. تفاصيل

بسبب الإدارة السابقة.. الأهلي يرفض التنازل عن قضية نادي القرن ضد الزمالك

تحذير من الأرصاد لأًصحاب الأمراض التنفسية الأيام المقبلة.. شاهد

دراسة أمريكية: النكهات المضافة للسجائر الإلكترونية تضر بالقلب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرهن رنا سماحة وميار الغيطي.. شاهد| نجمات تألقن بفساتين الزفاف في 2020

لأول مرة .. بي إم دبليو تنشر صور براءات اختراع تصميم M4 كابورليه 2021 | صور

قصة السيارة التى انقلب بها أحمد حلمي لينقذ إبراهيم نصر.. فيديو وصور