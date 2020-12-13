أمين البحوث الإسلامية: الأزهر قوة مصر الناعمة لتحقيق قيم التعايش السلمي والحوار بين الشعوب

شارك د. نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في حفل تكريم المشاركين في برنامج سفراء الأزهر من عمداء كليات جامعة الأزهر وأعضاء هيئة التدريس، الذي نظمته الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، بحضور رئيس الجامعة د. محمد المحرصاوي، د. محمود صديق نائب رئيس الجامعة، اللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب، اللواء أسامة ياسين، السيد أحمد عباس.





وخلال كلمته أكد الأمين العام أن الأزهر الشريف ومؤسسات المختلفة يقومون بدور مهم على المستويين المحلي والعالمي في نشر المنهج الوسطي وإقرار السلم المجتمعي بين جميع الشعوب، من خلال ما تقوم به هذه المؤسسات من برامج دعوية وتوعوية وتعليمية وما يتحقق فيما بينها من عملية التلاقي والتبادل في مختلف البرامج، بالإضافة إلى التعاون المثمر بين الأزهر الشريف بشكل عام وبين جميع مؤسسات الدولة.





وأضاف عيّاد أن الأزهر الشريف وما يمثله من قوة مصر الناعمة نجح في تحقيق الكثير من الأهداف السامية التي تقوم استراتيجيتها على الحوار والنقاش لأجل ترسيخ مفاهيم العيش المشترك بين أتباع جميع الديانات واحترام الإنسان لآدميته وإنسانيته.



