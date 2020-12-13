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حوادث

20 ديسمبر.. الحكم فى قضية «طفل المرور»

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:01 م
طفل المرور
طفل المرور
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إبراهيم مصطفى
قررت محكمة جنح الطفل المنعقدة بمحكمة الأميرية، برئاسة المستشار إسلام نجيب، حجز  جلسة محاكمة طفل المرور و3 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "طفل المرور" بتهمة تعاطي مخدر الحشيش لجلسة 20 ديسمبر للحكم.

 استمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع عن الأطفال المتهمين فى القضية حيث دفعوا بانتفاء القصد الجنائي للجرائم ، وعدم توافر جريمة فرض القوي والسيطرة وذلك لإنتفاء اركان جريمة استخدام التواصل الاجتماعي طبقا للتقرير الفني.
 
كما دفعوا بعدم قيام المجني عليه أمين الشرطة بتقديم بلاغ يخص هذه الوقائع واكتفي بتحرير مخالفة مرورية واعتذار المتهم الاول عن الواقعة وقبول الاعتذار، و ان المتهمين صغار السن ولايدركون بان ما ارتكبوه يعاقب عليه فى القانون.
اقرا ايضا : نظر ثاني جلسات محاكمة طفل المرور و3 من أصدقائه

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، و آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة، لمعاقبتهم على إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذلك إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى "محكمة الجنح المختصة" لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.
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