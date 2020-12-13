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حوادث

المتحدث الرسمي للنواب يحضر طعن مرتضي منصور على حل الزمالك

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:08 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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محمد زهير
حضر الدكتور صلاح حسب الله النائب البرلماني والمتحدث الرسمي لمجلس النواب، مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لحضور جلسة طعن رئيس نادي الزمالك السابق، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، على القرار الصادر بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي. 

ومنعت المحكمة دخول الصحفيين والمصورين، واقتصرت الجلسة على حضور مقيمى الطعن فقط، ووضعت الحواجز الحديدية أمام باب القاعة بجانب قوات الأمن التي وقفت حول الحواجز. 

وشهد محيط مجلس الدولة انتشار أمني مكثف، دفعت خلاله مديرية أمن الجيزة بتعزيزات من قوات الأمن التي فرضت طوقًا حول المجلس خلال نظر أولى جلسات الطعون. 

وذكرت إحدى الدعاوى والتي حملت رقم 13034 لسنة 75 قضائية، أن قرار وزير الشباب والرياضة صدر بالمخالفة للدستور القانون، لصدوره خاليًا من الأسباب التي تبرره، بالإضافة إلى صدوره بصورة متعسفة دون استهداف المحافظة على الأمن والنظام العام.
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