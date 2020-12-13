ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

30 وفاة و2339 إصابة جديدة.. الأردن يعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:49 م
مصاب كورونا
مصاب كورونا
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 30 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و2339 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. 

وأوضحت الصحة الأردنية، في بيانها، أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 259,614 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات توزعت ما بين (910) في محافظة العاصمة عمّان و (579) في محافظة إربد، منها (46) في الرمثا و (249) في محافظة اللقاء و (160) في محافظة الكرك و (132) في محافظة الزرقاء و (115) في محافظة العقبة و (64) في محافظة الطفيلة و (59) في محافظة مأدبا و(36) في محافظة عجلون و(16) في محافظة معان، منها (11) في البترا و (13) في محافظة جرش و(6) في محافظة المفرق. 

فيما يبلغ عدد الحالات النشطة والتي لازالت تتلقي العلاج حاليًّا (37,782) حالة.

كما ارتفع  إجمالي عدد الوفيات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان إلى (3365) حالة.

فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (112) حالة، فيما غادرت (83) حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1206) حالات وفق بيان الصحة الاردنية. 

كما بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (961) بنسبة إشغال (23%). 

فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (325) بنسبة إشغال (36%).

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (162) بنسبة إشغال (19%).

وذكرت الوزارة الاردنية ان  اجمالي عدد حالات الشفاء لهذا اليوم ببغت في العزل المنزلي والمستشفيات (5123) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (218,467) حالة.

كما  تمّ إجراء (18,712) فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,829,006) فحصًا، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (12.5%).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأردن يسجل أكثر من ألفي إصابة جديدة بـ كورونا

أعلى حصيلة وفيات يومية.. الأردن يسجل 45 وفاة و1968 إصابة بكورونا

الأردن يسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

56 وفاة و3108 إصابات.. الأردن تعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

الأردن يسجل 68 وفاة و3598 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

بعد انخفاض أعداد الإصابات.. الأردن: لا تقليص لـ الحظر الجزئي

ترشيحاتنا

تلقى أكبر عقوبة في التاريخ.. 365 يوما من الشهد والدموع لـ كهربا داخل الأهلي فى ذكرى انتقاله

عدم مشروعية.. ننشر دفوع مرتضى منصور على قرار إيقاف مجلس الزمالك

تحذير من الأرصاد لأًصحاب الأمراض التنفسية الأيام المقبلة.. شاهد

بيضة أوي.. مصممة أزياء تتعجب على الهواء من يسرا اللوزي

قنابل الفيديو المحذوف | مرتضى منصور: رموز الزمالك ولا حاجة.. مش هسيب عمرو أديب.. وميدو بتاع خرابات

الحزن يخيم على صن داونز.. مصرع نجمين من بطل جنوب إفريقيا فى أقل من شهر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبوبة الجاز للشعر .. عمليات نصب شائعة.. وهاني الناظر يكشف الحقيقة

طريقة عمل المعروك السوري

أمراض الأوعية الطرفية وطرق الوقاية.. تعرف عليها