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توك شو

هل يمكن إنقاص الوزن في مناطق دون أخرى بالجسم؟

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:14 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن فقدان الوزن يعني فقدانه من جميع أنحاء الجسم ولكن في بعض الأحيان تحتاج إلى تخسيس مناطق أكثر من غيرها والحفاظ على النتائج المرجوة، وقد تلاحظ زيادة الوزن في مناطق معينة بشكل أسرع من غيرها وهذا يرجع إلى الوراثة فقط، حيث يكون في أكثر الأحيان الزيادة في منطقة الأرداف وهذا يعني أنك تحتاج لتعمل بشكل أكثر بكثير على تلك المنطقة.
  
وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلاميتين ياسمين هنداوي وإيمان يسري، ببرنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن معظم الناس لا يهتمون بالحفاظ على استهلاكهم اليومي من المياه؛ حيث أن النساء عليهم شرب 6 أكواب كبيرة والرجال 8 أكواب كبيرة يوميًا، مشيرة إلى أن مياه الشرب هي حجر الأساس في أي نظام غذائي، وهي ضرورية إذا كنت تريد فقد الوزن من الفخذين والأرداف أو أي مكان آخر؛ حيث أنها تُحسن التمثيل الغذائي وتوفر المزيد من الطاقة، وتحافظ على الجسم أكثر يقظة وتحسن لون البشرة وعصير الفواكه والشاي والقهوة لا تعتبر من المياه التي تشرب يوميًا.
 
وتابعت: "اتباع نظام غذائي قليل الكربوهيدرات هو وسيلة رائعة لفقدان الوزن من الفخذين والأرداف؛ خاصة إذا كان هذا المكان يخزن الدهون بشكل طبيعي فيه، وعند القيام بتقليل تناول الكربوهيدرات فإن الجسم يوفر الطاقة التي يحتاجها عن طريق زيادة معدل حرق الدهون وينبغي أن تكون الكربوهيدرات أقل قليلا من ثلث ما يتم استهلاكه في اليوم".

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