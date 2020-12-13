مجرد خرافة.. خبراء يحذرون: لا تضع الهاتف في الأرز بعد سقوطه في الماء

عرضت قناة الغد تقريرًا مصورًا كشفت فيه عن حقيقة وضع الهاتف المحمول في الأرز بعد سقوطه في الماء.





وأضاف التقرير أن الكثير من الناس يلجأون إلى وضع الهاتف الذكي في الأرز الجاف بعد سقوطه في الماء، لاعتقادهم أن ذلك يساعد بشكل أسرع في إنقاذ الهاتف من التلف، إلا أن الخبراء أكدوا أن هذه المعلومة مجرد خرافة.





وأوضحت خبيرة الهواتف ومديرة التشغيل الرئيسية لشركة sellcell، سارة ماكونومي، أن وضع الهاتف في الأرز الجاف قد يتسبب في تدميره وإتلافه بالكامل، والسبب في ذلك النشا الموجود في الأرز والذي يساعد على تآكل الهاتف الذكي من الداخل.





وتابعت: فضلا عن إمكانية سقوط جزئيات صغيرة من الأرز في أي من فتحات الهاتف المختلفة مما قد يسبب عطلا في وظائف الهاتف.





ومن جهتها، نصحت شركة آبل الأمريكية مستخدميها بالاعتماد على الهواء لإصلاح الهاتف المبلل بدلا من الأرز وتركه في منطقة جافة لأطول فترة ممكنة.



