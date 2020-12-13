ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد 50 عاما .. فك شيفرة رسالة "السفاح زودياك" الغامضة متضمنة 340 رمزا.. فيديو

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:41 م
شيفرة السفاحزودياك
شيفرة السفاح"زودياك"
Advertisements
إبراهيم القادري
عرضت قناة العربية فيديو لفك شيفرة السفاح"زودياك" وهذا بعد نصف قرن من الغموض وسميت هذه الشفرة رقم 340 لاحتوائها علي 340 رمزا .

وأضاف الفيديو أن هذه الرسالة واحدة من مجموعة رسائل وجهها القاتل لوسائل الاعلام المحلية واكد الفيديو أن هذا الشخص حير السلطات الاميريكية وهو متهم بـ5 جرائم قتل بين عامي 1968 _ 1969 .

وأوضح الفيديو أن القاتل زعم في رسالة ان عدد ضحاياه 37 ضحية حيث كان القاتل يكتب رسائل مشفرة ضمت شفرات ورموزا لم تتمكن السلطات من حلها كما تضمنت احدى رسائله قطعة من ملابس إحدى ضحاياه .

وتابع الفيديو أن اليوم تمكن فريق من الخبراء والمحققين من فك شفرة "زودياك " التي أرسلها عام 1969 وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها فك شيفرة زودياك وتبقي فك رسالتين لمعرفة من هو القاتل الذي قد لا يكون علي قيد الحياة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. بقايا بشرية متحجرة منذ 2000 عام

الداخلية تضبط محلان يبيعان اجهزة الرسيفر المعدة لفك الشفرات بالمنصورة

ضبط شبكة لفك شفرات القنوات الفضائية بالمنصورة

بعد 51 عاما.. خبراء دوليون يتوصلون لحل لغز رسالة القاتل المتسلسل

حرب على مافيا الدش.. ضبط سيارة بداخلها أجهزة فك شفرات ومحل بيع ريسيفرات

بعد 51 عامًا.. أمريكيون يفكون لـ FBI شفرة أشهر سفاح في العالم.. فيديو

ترشيحاتنا

الصحة السعودية تكشف حقيقة تسبب لقاح كورونا في العقم لمستخدميه

أول حالة.. طرد علي ماهر من لقاء المصري والإسماعيلي .. اعرف السبب

سبوبة الجاز للشعر .. عمليات نصب شائعة.. وهاني الناظر يكشف الحقيقة

اكتشاف برج من الجماجم لـ 119 رجلا وامرأة وطفلا .. صور

عفوية زيادة في توقيت غلط.. إبراهيم سعيد يعلق على أزمة صورة "ميدو والخطيب"

مكشوف البطن.. قمر اللبنانية تثير الجدل بأنوثتها.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة توضح علامات تشير إلى الإصابة بـ انتفاخ المعدة

دراسة تكشف عن أسباب تساقط الشعر

دراسة: 33.3% من مصابى كورونا تظهر عليهم الأعراض بعد 6 أسابيع