بعد 50 عاما .. فك شيفرة رسالة "السفاح زودياك" الغامضة متضمنة 340 رمزا.. فيديو

عرضت قناة العربية فيديو لفك شيفرة السفاح"زودياك" وهذا بعد نصف قرن من الغموض وسميت هذه الشفرة رقم 340 لاحتوائها علي 340 رمزا .





وأضاف الفيديو أن هذه الرسالة واحدة من مجموعة رسائل وجهها القاتل لوسائل الاعلام المحلية واكد الفيديو أن هذا الشخص حير السلطات الاميريكية وهو متهم بـ5 جرائم قتل بين عامي 1968 _ 1969 .





وأوضح الفيديو أن القاتل زعم في رسالة ان عدد ضحاياه 37 ضحية حيث كان القاتل يكتب رسائل مشفرة ضمت شفرات ورموزا لم تتمكن السلطات من حلها كما تضمنت احدى رسائله قطعة من ملابس إحدى ضحاياه .





وتابع الفيديو أن اليوم تمكن فريق من الخبراء والمحققين من فك شفرة "زودياك " التي أرسلها عام 1969 وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها فك شيفرة زودياك وتبقي فك رسالتين لمعرفة من هو القاتل الذي قد لا يكون علي قيد الحياة .



