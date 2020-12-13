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ثقافة

وفاة الروائي بهاء عبد المجيد بعد إصابته بكورونا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:46 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
توفي اليوم الروائي والاكاديمي بهاء عبد المجيد أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة عين شمس والأستاذ الزائر بجامعة أكسفورد بلندن، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.


بهاء عبد المجيد أستاذ جامعي وصدر له العديد من الروايات منها "النوم مع الغرباء و"خمارة المعبد" و"جبل الزينة" و"سانت تريز" فضلا عن 9 مجموعات قصصية، وأخيرًا رواية "قطيفة حمراء".


وخيمت حالة من الصدمة على الأوساط الثقافية المصرية، مساء اليوم، بعد خبر الرحيل المفاجئ لأستاذ الأدب الإنجليزي .


وقدم عبدالمجيد العديد من الأعمال الأدبية طوال مشواره، حصل عام 2000 على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي وعنوانها: ( تطور التيمات الأدبية في أعمال شيمس هيني الشعرية The thematic evolution in the poetic works of Seamus Heaney ) من قسم اللغة الإنجليزية –كلية التربية – جامعة عين شمس ، كما حصل عام 1996 على الماجستير في الأدب الإنجليزي بعنوان: ( موضوع العنف في شعر تيد هيوز عن الحيوان ) (The theme of violence in the animal poetry of Ted Hughes) من قسم اللغة الإنجليزية – كلية التربية – جامعة عين شمس .

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