تغنى بها عبد الوهاب وأم كلثوم وشادية.. قصة سواقي الفيوم

تشتهر محافظة الفيوم بالسواقى وبأنها بلد السبع سواقى حيث يوجد بها اكثر من 150 ساقية موزعة في جميع أنحاء المحافظة, وضعت سواقى الفيوم المحافظة على الخريطة السياحية وأصبحت المحافظة الوحيدة المميزة بالسواقي.





يقول الدكتور نبيل حنظل مستشار السياحة بالمحافظة : بأن الفيوم من المحافظات السياحية التى تشتهر بالسواقى والتى غنى لها العديد من المطربين والمطربات مثل أم كلثوم وشادية والموسيقار محمد عبد الوهاب

أضاف حنظل بأن سواقى الفيوم تدار بقوة دفع المياه وتستخدم في نقل المياه من منسوب أدنى إلى منسوب أعلى دون وجود أى آلات أو ماكينات وتتميز بصوتها أو نعيرها الذى يشد الأذان ، بالانيين الذى يحمل فى طياته الحزن والشجى .





ويضيف أحمد السيد خليل معلم ثانوى : بأن عمرسواقى الفيوم يزيد عن 2000 عام، والتي تم ابتكارها في العصر البطلمي، بعد أن اتجه المصري القديم إلى الزراعة في الفيوم.





أضاف أن محافظة الفيوم الوحيدة المنخفضة على مستوى محافظات مصر منخفض ولحاجة الفلاح القديم إلى ري الأرض من منسوب أدنى إلى منسوب أعلى، كان عليه أن يفكر في وسيلة لرفع الماء إلى الأرض الزراعية، فاستغل البطالمة شلالات بحر يوسف، في دفع سواقي الهدير، لتجلب هذه السواقي المياه من أسفل إلى أعلى بفعل قوة دفع المياه ذاتها.





ويقول شوقى السيد مهندس زراعى للأسف السواقى بالفيوم لاتجد جهة لصيانتها ، حيث يتكفل الفلاحين بثمن صيانتها ، لأنها تروى أراضيهم الزراعية بمياه الرى .

ويطالب خالد على مهندس ألكترونيات من الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم ، تشكيل أدارة خاصة بصيانة سواقى الفيوم ، وحصرها بجميع القرى والترع الموجودة بها ، وترقيمها وصيانتها ، وأقامة كافيتريات ومحلات بجوارها ـ لتكون مصر جذب سياحى للسياحة الداخلية وسياحة اليوم الواحد ، حيث أن جميع الضيوف والسياح والوافدين على محافظة الفيوم ، عقب وصولهم الى محافظة الفيوم ، يكون شاغلهم الاول فى الزيارة مشاهدة السواقى وألتقاط الصور التذكارية أما م السواقى .





ويقترح مجدى عبد المنعم موظف بالصحة عمل بروتوكول تعاون مع جامعة الفيوم ، خاصة كلية السياحة والفنادق ، لأعداد برامج سياحية عن سواقى الفيوم .