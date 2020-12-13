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رياضة

الـ VAR ينصف الأهلي ويحتسب هدف كهربا في شباك مصر للمقاصة .. فيديو

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:06 م
كهربا
كهربا
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عمرو ابوبكر
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التقدم على منافسه مصر للمقاصة بالهدف الثاني، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد السلام "الأهلي" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.


وفي الدقيقة 65 من عمر المباراة سجل كهربا هدفا مميزا بعد تمريرة رائعة من مجدي أفشة، ولكن للمرة الثانية يرفع حكم الراية محتسبًا الكرة تسللا. 


ولكن تدخل الـ VAR ليحتسب الكرة هدفًا ثانيًا للنادي الأهلي لتصبح النتيجة 2-1 لصالح المارد الأحمر. 


وألغى حكم الفار هدفا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وحرمه من التقدم على منافسه مصر للمقاصة.


وتمكن محمد مجدي أفشة من تمرير كرة رائعة انفرد بها محمد شريف مهاجم النادي الأهلي بحارس مرمى مصر للمقاصة، في الدقيقة 47 من عمر المباراة بعد أن راوغ الحارس وأسكنها الشباك.


وتدخل حكم الـ VAR ليلغي الهدف ويحرم النادي الاهلي من التقدم على مصر المقاصة بهدف ثاني لتستمر المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. 


وحصل محمود عبد المنعم كهربا على ركلة جزاء في الدقيقة 3 من عمر المباراة، بعد متابعته للكرة داخل منطقة الجزاء وتدخل حارس المقاصة معه واحتساب ركلة جزاء.


سدد علي معلول الكرة وأسكنها شباك مصر للمقاصة في الدقيقة 5 من عمر المباراة وتقدم للأهلي بهدف مقابل لا شيء.


وسجل مروان حمدي لاعب مصر للمقاصة الهدف الاول لفريقه في الدقيقة 41 من عمر المباراة، من رأسية مميزة بعد تمرير ركلة ركنيه له داخل منطقة الجزاء سكنت شباك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

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