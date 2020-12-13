ميركل تفجر مفاجأة عن موعد التطعيم ضد كورونا في ألمانيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، إن التطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا والاتحاد الأوروبي سيبدأ بعد أيام قليلة من ترخيص اللقاح من قبل المنظم، ومن المتوقع حدوثه في نهاية ديسمبر الجاري.
وأضافت المستشارة الألمانية قائلة في بيان اليوم الأحد "لدينا وكالة الأدوية الأوروبية لتقييم سلامة اللقاح، ونريد أن يتم ذلك بدقة، دون ضغوط سياسية.
وتابعت أن القرار بشأن الموافقة على اللقاح سيتم اتخاذه قبل 29 ديسمبر، واليوم هو 13 ديسمبر، لذلك علينا الانتظار قليلًا.
واستطردت: من المحتمل أن يحدث هذا قبل ذلك بقليل، ولكن في موعد أقصاه 29 ديسمبر، سيبدأ التسليم إلى جميع الدول الأوروبية فورًا بعد ذلك وستكون هناك فرصة لبدء التطعيم في يناير "
وجاءت بيان ميركل عقب مشاورات مع رؤساء المناطق الألمانية، وبحسب المستشارة، فإن "التطعيم سيبدأ بعد أيام قليلة من الموافقة".
وتجاوزت حصيلة الوفيات العالمية من عدوى الفيروس المستجد كورونا نحو 1.604 مليون، وتم اكتشاف أكثر من 71.6 مليون حالة إصابة، وتعافى أكثر من 46.8 مليون، وفقًا لـ جامعة جونز هوبكنز في ماريلاند، التي تتعقب وتجمع البيانات من السلطات الوطنية والمحلية
وتم تسجيل أكثر من 230 ألف حالة جديدة في الولايات المتحدة خلال اليوم الماضي، مسجلة مرة أخرى رقمًا قياسيًا جديدًا.
وكان الرقم القياسي السابق في 5 ديسمبر مع أكثر من 227000 حالة، بينما وصل عدد حالات الإصابة يوم السبت إلى 231775، وتوفي ما مجموعه 3309 مرضى بسبب المرض والمضاعفات ذات الصلة في الولايات المتحدة على مدار 24 ساعة فقط ، وهو عدد أكبر من الأشخاص مقارنة بكل هجوم إرهابي ارتكب على الأراضي الأمريكية في التاريخ الحديث.
وفي البرازيل، ارتفع عدد الحالات المؤكدة بمقدار 53.030 إلى 6880127. ارتفع عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا 646 شخصا ليصل إجمالي عدد القتلى إلى 181123.
ووصلت حصيلة وفيات المرض في الهند إلى 142،628 شخصًا، وبلغ إجمالي عدد المصابين 9826،775. في اليوم السابق، وأكدت الهند 29398 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 و 414 حالة وفاة جديدة.