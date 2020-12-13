ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ميركل تفجر مفاجأة عن موعد التطعيم ضد كورونا في ألمانيا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:19 م
المستشارة الالمانية
المستشارة الالمانية انجيلا ميركل
Advertisements
على صالح
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، إن التطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا والاتحاد الأوروبي سيبدأ بعد أيام قليلة من ترخيص اللقاح من قبل المنظم، ومن المتوقع حدوثه في نهاية ديسمبر الجاري.

وأضافت المستشارة الألمانية قائلة في بيان اليوم الأحد "لدينا وكالة الأدوية الأوروبية لتقييم سلامة اللقاح، ونريد أن يتم ذلك بدقة، دون ضغوط سياسية. 

وتابعت أن القرار بشأن الموافقة على اللقاح سيتم اتخاذه قبل 29 ديسمبر، واليوم هو 13 ديسمبر، لذلك علينا الانتظار قليلًا. 

واستطردت: من المحتمل أن يحدث هذا قبل ذلك بقليل، ولكن في موعد أقصاه 29 ديسمبر، سيبدأ التسليم إلى جميع الدول الأوروبية فورًا بعد ذلك وستكون هناك فرصة لبدء التطعيم في يناير "

وجاءت بيان ميركل عقب مشاورات مع رؤساء المناطق الألمانية، وبحسب المستشارة، فإن "التطعيم سيبدأ بعد أيام قليلة من الموافقة".

وتجاوزت حصيلة الوفيات العالمية من عدوى الفيروس المستجد كورونا نحو 1.604 مليون، وتم اكتشاف أكثر من 71.6 مليون حالة إصابة، وتعافى أكثر من 46.8 مليون، وفقًا لـ جامعة جونز هوبكنز في ماريلاند، التي تتعقب وتجمع البيانات من السلطات الوطنية والمحلية

وتم تسجيل أكثر من 230 ألف حالة جديدة في الولايات المتحدة خلال اليوم الماضي، مسجلة مرة أخرى رقمًا قياسيًا جديدًا. 

وكان الرقم القياسي السابق في 5 ديسمبر مع أكثر من 227000 حالة، بينما وصل عدد حالات الإصابة يوم السبت إلى 231775، وتوفي ما مجموعه 3309 مرضى بسبب المرض والمضاعفات ذات الصلة في الولايات المتحدة على مدار 24 ساعة فقط ، وهو عدد أكبر من الأشخاص مقارنة بكل هجوم إرهابي ارتكب على الأراضي الأمريكية في التاريخ الحديث.

وفي البرازيل، ارتفع عدد الحالات المؤكدة بمقدار 53.030 إلى 6880127. ارتفع عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا 646 شخصا ليصل إجمالي عدد القتلى إلى 181123.

ووصلت حصيلة وفيات المرض في الهند إلى 142،628 شخصًا، وبلغ إجمالي عدد المصابين 9826،775. في اليوم السابق، وأكدت الهند 29398 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 و 414 حالة وفاة جديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بإجمالي 300619 حالة.. ألمانيا تسجل 1382 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

ألمانيا.. حصيلة إصابات كورونا تتجاوز المليون حالة

3591 إصابة و52 وفاة.. الأردن يعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

وسط تحذيرات من موجة ثالثة.. ألمانيا تسجل ارتفاعاً قياسياً في وفيات كورونا

ألمانيا تسجل قفزة كبيرة في إصابات ووفيات كورونا اليومية

حالتا وفاة و314 إصابة جديدة.. الصحة الكويتية تعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

شركة مصنعة للقاح كورونا تعلن الموعد النهائي للسيطرة على الفيروس

عثر عليها أمام سفارة القاهرة بالكويت.. مصري يعيد 3 آلاف دينار لصاحبها

وقف الدراسة لمدة أسبوعين والعودة 8 يناير.. وزير التعليم يكشف الحقيقة

الـ VAR يلغي هدفا للأهلي في شباك مصر للمقاصة

أعمل إيه.. سيد على يوجه رسالة نارية للمواطنين

تحذير عاجل من وزارة الصحة لـ وسائل الإعلام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا تفعل للتخلص من الشخير نهائيا؟.. 11 حلا طبيعيا

ملابس جريئة.. عبير صبرى فى إطلالة أنيقة من آخر جلسة تصوير برفقة زوجها.. شاهد

نشرة الصحة والمرأة .. تحذير من غازات البطن.. وياسمين صبري وهيفاء وهبي بنفس الإطلالات