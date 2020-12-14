التضامن: زيادة مكلفات الخدمة العامة إلى 7 آلاف فتاة للتوعية بقضية الزيادة السكان

قالت الدكتورة ديزيرية لبيب مدير مشروع حملة "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم زيادة عدد مكلفات الخدمة العامة إلى 7 الآف مكلفة لتكثيف التوعية بقضية الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن الحملة مستمرة في عملها منذ إطلاقها في أول يناير 2019.





وأضافت «لبيب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن عدد الزيارات إلى الاهالي من قبل الحملة وصلت إلى 4 مليون و760 ألف زيارة حتي الان.





وتابعت مدير مشروع حملة "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي أن المحافظات بداية من الجيزة حتى أسوان، هى المحافظات الأكثر فقرا والأكثر فى معدلات الإنجاب والأكثر فى معدلات الخصوبة، إضافةً إلى محافظة البحيرة.





ومن جانبها أضاف "يونس" خلال حواره مع "إكسترا نيوز"، 10 محافظات تستهدفها التضامن للحد من الزيادة السكانية للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، لافتا إلى أن التضامن تعمل على استعداد دور المجتمع المدنى فى هذا الشأن، حيث إنه من المحاور الهامة التى تعمل عليها الوزارة.





وأوضح منسق مشروع 2 كفاية، أن 108 جمعيات أهلية تعمل لتنفيذ مشروع 2 كفاية عن طريق طرق الأبواب حوالى 4 مرات خلال السنة.





وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إن الكثافة السكانية قضية تشغل المجتمع المصرى والقيادة السياسية.





وأضافت القباج، خلال حوارها مع "إكسترا نيوز"، أن الكثافة السكانية تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الزيادة الكثيفة لا تتناسب مع مؤشرات التنمية.





وكشفت وزيرة التضامن، عن أن الآثار السلبية للكثافة السكانية تشمل ارتفاع نسبة التضخم انخفاض مؤشرات النمو، وتؤثر على التوزيع العادل، لافتة إلى أن التضامن أطلقت العديد من البرامج للحد من الزيادة السكانية مثل برنامج "2 كفاية" الذي أتى ثماره.