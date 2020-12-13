الأهلي يعود للتدربيات الإثنين استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الدوري

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي لتدريباته ظهر غدٍ الاثنين، على استاد مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويواجه الأهلي نظيره غزل المحلة يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على مصر المقاصة بنتيجة 3-1، في الجولة الأولى من بطولة الدوري، التي أقيمت مساء الأحد، على ملعب الأهلي بالسلام.





وعلى استاد الأهلي نجح صاحب الأرض في حسم الفوز بهدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني.





وسجل الأهلي البداية المرجوة في رحلة البحث عن لقبه السادس على التوالي في الدوري المحلي والثالث والأربعين في تاريخه بعد أن فاز في الموسم الماضي بلقب الدوري والكأس المحليين بجانب لقب دوري أبطال افريقيا.





وتقدم التونسي علي معلول بهدف للاهلي من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة لكن مروان حمدي أدرك التعادل للمقاصة قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.





وفي الشوط الثاني نجح الأهلي في تحويل المباراة لصالحه حيث أضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 65 ثم أكد عمرو السولية فوز الأهلي بهدف ثالث سجله قبل ثلاث دقائق من النهاية.





وتصدر الأهلي بهذا الفوز جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الزمالك وسيراميكا والاتحاد السكندري وأسوان.





وعلى استاد برج العرب، لم ينجح المصري والاسماعيلي في استغلال الفرص التي لاحت لهما على مدار الشوطين لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.





وحصد كل فريق نقطة واحدة من أول مباراة لهما، قبل أن يخرج المصري في الجولة الثانية لملاقاة مضيفه الجونة يوم الخميس المقبل وفي اليوم ذاته يلتقي الاسماعيلي مع ضيفه الانتاج الحربي.









واكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إن النتيجة التي حققها الفريق مساء اليوم الأحد، على حساب مصر المقاصة، لا تعبر عن سير المباراة، معربًا عن سعادته بحصد أول ثلاث نقاط أمام منافس قوي.





وقال موسيماني أن الفريق سنحت له العديد من الفرص، لكن لم ننجح في ترجمتها لأهداف، مشيرًا إلى أن التحديات التي تنتظر الفريق تحتاج إلى المزيد من التركيز والتسجيل من أنصاف الفرص.





وأضاف أن فريق مصر المقاصة فريق جيد يمتلك مدربًا رائعًا، يقدم كرة قدم جيدة، ويبني الهجمات من الخلف بشكل متميز.





واوضح أن تشكيل الفريق مساء اليوم شهد مشاركة العديد من العناصر الجديدة، التي تحتاج إلى مزيد من الوقت، مشيدًا بمستوى محمد شريف الذي نجح في تسجيل هدف لم يتم احتسابه بداعي التسلل. مضيفا أنه سيعيد مشاهدة الهدف مجددًا لمعرفة ما إذا كان تسللا أم لا.





وأشار إلى أن سبب عدم الدفع بالمالي أليو ديانج في التشكيل الرئيسي يأتي بسبب عودة اللاعب من الإصابة بفيروس كورونا. مضيفا أن الأهلي يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين في وسط الملعب، منهم السولية وحمدي فتحي، لكن لا يمكن الدفع بهم جميعًا في وقت واحد.





وبدأ النادي الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز لكرة القدم بفوز مثير على ضيفه مصر المقاصة 3 /1 اليوم الأحد في الجولة الأولى للمسابقة.





واستهل فريقا المصري والإسماعيلي مسيرتيهما بالموسم الجديد بالتعادل سلبيا.





وعلى استاد الأهلي نجح صاحب الأرض في حسم الفوز بهدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني.





وسجل الأهلي البداية المرجوة في رحلة البحث عن لقبه السادس على التوالي في الدوري المحلي والثالث والأربعين في تاريخه بعد أن فاز في الموسم الماضي بلقب الدوري والكأس المحليين بجانب لقب دوري أبطال افريقيا.





وتقدم التونسي علي معلول بهدف للاهلي من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة لكن مروان حمدي أدرك التعادل للمقاصة قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.





وفي الشوط الثاني نجح الأهلي في تحويل المباراة لصالحه حيث أضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 65 ثم أكد عمرو السولية فوز الأهلي بهدف ثالث سجله قبل ثلاث دقائق من النهاية.





وتصدر الأهلي بهذا الفوز جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الزمالك وسيراميكا والاتحاد السكندري وأسوان.





وعلى استاد برج العرب، لم ينجح المصري والاسماعيلي في استغلال الفرص التي لاحت لهما على مدار الشوطين لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.





وحصد كل فريق نقطة واحدة من أول مباراة لهما، قبل أن يخرج المصري في الجولة الثانية لملاقاة مضيفه الجونة يوم الخميس المقبل وفي اليوم ذاته يلتقي الاسماعيلي مع ضيفه الانتاج الحربي.



