نائلة جبر: زواج الصفقة من جرائم الاتجار بالبشر

قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن زواج الصفقة من جرائم الاتجار بالبشر و منتشر أكثر فى المجتمعات العربية المغلقة.
وأضافت جبر خلال حوارها مع "اكسترا نيوز"، أن عدم التوافق مثل اختلافات العمر والجنسية بين طرفي الزواج يكشف أنه زواج صفقة.
وكشفت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن استغلال الأطفال بلا مأوى والعمل القسرى من ضمن جرائم الاتجار بالبشر.
و قالت السفيرة نائلة جبر أن الاتجار فى البشر من أكبر 3 أنواع تجارة ممنوعة تدر دخلا للعصابات.
وأضافت جبر أن الاتجار بالبشر جريمة موجود عالميا منذ بدء الخلق، وتغير اشكالها وانواعها، محذرة مما اسمته التواصل التقني الجديد، حيث يتم النصب على الناس عبر عروض العمل فى الخارج.
وتابعت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر،قائلة:"عندما يوجد الاستغلال توجد جريمة الاتجار بالبشر، ومن أسباب انتشار الظاهرة، الصراعات والحروب،القبلية، والفقر، والأزمات الاقتصادية مثل كورونا".
وأضافت أن كورونا ستساهم فى زيادة جريمة الاتجار بالبشر".