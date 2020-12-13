نائلة جبر: زواج الصفقة من جرائم الاتجار بالبشر

وأضافت جبر أن الاتجار بالبشر جريمة موجود عالميا منذ بدء الخلق، وتغير اشكالها وانواعها، محذرة مما اسمته التواصل التقني الجديد، حيث يتم النصب على الناس عبر عروض العمل فى الخارج.





وتابعت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر،قائلة:"عندما يوجد الاستغلال توجد جريمة الاتجار بالبشر، ومن أسباب انتشار الظاهرة، الصراعات والحروب، القبلية، والفقر، والأزمات الاقتصادية مثل كورونا".



