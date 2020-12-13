ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بتهمة التطبيع مع إسرائيل.. ننشر تفاصيل التحقيق مع محمد رمضان اليوم

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:59 م
أشرف زكي
أشرف زكي
Advertisements
كشف نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، تفاصيل مثول محمد رمضان للتحقيق، قائلا: " الساعة الرابعة مساء اليوم حضر الفنان محمد رمضان إلى النقابة وخضع للتحقيق، والتي شملت في عضويتها مستشار يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوين من مجلس نقابة المهن التمثيلية  وهما سامي مغاوري وايمن عزب ".

وكشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل جديدة بشأن التحقيق مع الفنان محمد رمضان بعد اتهامه بالتطبيع.

وأضاف في لقاء مع  برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة " ON"، مساء اليوم الأحد، أن التحقيقات مع الفنان محمد رمضان على خلفية إتهامه بالتطبيع تمت عصر اليوم الأحد.

وقال زكي، إن النقابة لم تعلن تفاصيل ذلك لكونه تحقيق، وليس مؤتمرا فهو لايحتاج إلى الضجة الاعلامية، فيما أكد لـ"صدى البلد ان النقابة لن تصدر بيانا مفصلا بشأن ما حدث حتى تستوفي كامل التحقيقات.

ونفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، علمه بتفاصيل التحقيقات، قائلا: "ماعرفش اي تفاصيل لكون لجنة التحقيق لجنة سيادية من الممكن أن تستكمل التحقيقات معه وأنا مسألتش.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سامي مغاوري يكشف لـ صدى البلد تفاصيل أزمة استقالة أشرف زكي من منصب نقيب الممثلين

بعد اتهامه بالتطبيع.. القصة الكاملة لأزمة ظهور محمد رمضان مع مطرب إسرائيلي

محمد رمضان يضع نقابة الممثلين في ورطة وبيان عاجل بعد قليل

تصرف فردي.. نقابة الممثلين تعلق على أزمة محمد رمضان

زوجة النقيب.. دور روجينا في حل أزمة محمد رمضان

فيديوجراف.. موقف نقابة المهن التمثيلية من أزمة محمد رمضان

ترشيحاتنا

دراسة تكشف.. علاج جديد يحمي وظائف الكلى من السكري

أخبار الفن.. 7 زيجات بالوسط الفني خلال 2020.. قمر اللبنانية بفستان مكشوف.. وأروى جودة في ضيافة صدى البلد

أحمد سليمان: مرتضى منصور هدم النادي وسب رموز الزمالك

عمره 3200 سنة.. مجلة علمية: اكتشاف كنز مصري في إسرائيل

أشرف قاسم يكشف مصير فرجاني ساسي مع الزمالك

ذروة السيول.. الأرصاد تكشف عن موجة تقلبات جوية تضرب هذه المناطق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: مناعة الجسم تؤثر على جودة الأجسام المضادة بعد الإصابة والتطعيم

دراسة حديثة.. اعرف العلاقة بين بكتيريا الأمعاء ومستويات فيتامين د

دراسة تكشف.. علاج جديد يحمي وظائف الكلى من السكري