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محافظات

صحة الغربية: خطة تحويل مستشفى سامول لمستشفى مركزى بعد تطويرها

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:21 ص
صحة الغربية : خطة
صحة الغربية : خطة تحويل مستشفى سامول لمستشفى مركزى
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احمد علي
أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، أن المجمع الطبي بسامول التابع للإدارة الصحية بالمحلة، تم وضع خطة لتطويره استعدادا لتحويله من مستشفى تكامل إلى مستشفى مركزي .
وأوضح الدكتور عبد الناصر ، أن المستشفى يخدم عددا كبيرا من المواطنين، من قرية سامول وأكثر من  قرية محيطة بها، وأنها سوف تساهم فى توفير الوقت والجهد على المواطنين وستدعم منظومة الصحة بالغربية  ، خاصة أنها تضم عددا كبيرا من التخصصات.

وأشارت الدكتوره هيام ابو حمر, مدير الطب العلاجي إلى أنه تم إنشاء المركز الطبي ودعمه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية بتكلفة ماليه ضخمه ، من أجل تحقيق المنفعة العامة مؤكدا أن كافة الأموال التي أنفقت على إنشاء المركز الطبي من المجتمع المدني ورجال الأعمال  وهي مخصصة لعمليات اليوم الواحد وأقسام داخلية للغسيل الكلوي وجراحات المسالك البوليه، ومركز كامل للعلاج الطبيعي ووحدة حضانات متكامله ولكنها تحتاج إلى دعمها بالأطباء وأخصائيات التمريض المتخصصين لرفع الخدمات العلاجية المقدمه لآلاف المرضى 

جاء ذلك فى إطار حرص أهالي وأسر وعائلات القرية على مواصله الكفاح وتلبيه دعوا ت رئيس الجمهورية بضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، ومشاركة رجال الأعمال في دعم مؤسسات الدولة ورفع الخدمات المقدمة للفقراء والقرى الأكثر احتياجا على مستوى محافظات الجمهورية.
صحة الغربية: خطة تحويل مستشفى سامول لمستشفى مركزى بعد تطويرها
صحة الغربية: خطة تحويل مستشفى سامول لمستشفى مركزى بعد تطويرها
صحة الغربية: خطة تحويل مستشفى سامول لمستشفى مركزى بعد تطويرها
صحة الغربية: خطة تحويل مستشفى سامول لمستشفى مركزى بعد تطويرها
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