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رياضة

أشرف قاسم: فرجاني ساسي جدد للزمالك في جلسة مع أيمن يونس

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:51 ص
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
قال أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ومتحدث فريق الكرة في النادي، إن النسخة الجارية من الدوري بدأت بشكل قوي للغاية. 

وأكد أشرف قاسم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مباراة المقاولون العرب كانت صعبة لأنها جاءت بعد الإخفاق الأفريقي وبعد الإخفاق في كأس مصر والخصم كان صعب ولكن الثلاث نقاط مهمة للغاية".

وتطرق أشرف قاسم في حديثه إلى ملف تجديد فرجاني ساسي: "الكابتن أيمن يونس عقد جلسة مع فرجاني ساسي ووكيل أعماله واتفقوا إلى صيغة للتجديد".

وأتم: "فرجاني ساسي جدد مع الزمالك في جلسة أيمن يونس شفويًا والتجديد الرسمي بعد انهاء بعد البنود البسيطة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل".

وكشف قاسم، عن أخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد قاسم ": "مصطفى محمد لاعب جيد ومتمسكون بخدماته ولا نرغب في رحيله ولكن نحن بين نارين".

وأوضح: "مصطفى محمد لاعب كبير ونرى فيه محمد صلاح جديد ونرغب في تكرار نفس التجربة لذلك قد نوافق على رحيله والنادي بين نارين".
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