في 6 خطوات.. تعرف على آداب قيادة السيارات

قبل أن تكون قيادة السيارة وسيلة للانتقال فهي دليل على الذوق والتحضر، و من الممكن بإبتسامة بسيطة تحل جميع المشكلات، وأيضًا عدة أمور فنية تتيح لك الأفضلية على الطريق وتجعلك قائدًا ماهرًا حكيم التصرف.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري 6 نصائح خاصة بآداب القيادة





1- تجنب التسارع

يتعرض العديد من قائدي السيارات إلى مواقف استفزازية ينتج عنها تحديات خاصة بعالم السرعة، ولكن من الأفضل أن نترك هذا الجانب وذلك لما ينتج عنه من حوادث سير أو ارتكاب مخالفات مرورية.





2- الأنوار العالية

إذا كنت تستقل سيارتك وقابلتك سيارة أخرى على مستوى رؤية مناسب، فمن الأفضل تقليل الاضاءة وذلك بعد أن تدبر السائق المقابل الأمر، لكي لا نزعج بعضنا البعض وتعبيرًا على فن الذوق المتبادل.





3- إفساح الطريق

في حالة قدوم سيارة من الناحية الخلفية تشير لك بضرورة المرور، فيجب علينا أن تفسح لها الطريق لعل صاحبها يمر بأمر ما، وذلك بعد اتخاذ مستوى الأمان المناسب.





4- متابعة الضوء الأخضر

عند الوقوف في أحد الإشارات المرورية فلابد الانتباه جيدًا من كافة العلامات الضوئية، وعدم الانشغال بأشياء اخرى حتى لا تتسبب في تعطل حركة السير.





5- عرض المساعدة

من الأمور الانسانية أن نعرض المساعدة لمن تعطلت سيارته، ربما يكون في أمس الحاجة لديك، لتقدم له وسيلة الإنقاذ المناسبة.





6- وسائل التنبيه الغير مجدية