الصحف الإماراتية.. تيتانيك جديد بالشرق الأوسط.. تحركات تركية في ليبيا.. وصول لقاح كورونا إلى كندا

الصحف الإماراتية:

*حشد عسكري تركي جديد في ليبيا

*استمرار تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن

*وصول لقاح كورونا إلى كندا





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، قانونًا بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، بهدف تنظيم تلك الأعمال، ودعم الجهات القضائية بخُبراء مُؤهّلين قانونيًا وفنيًا.





من مصر، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و22 وفاة، مقارنة مع 478 إصابة و21 وفاة يوم السبت.





وإلى المغرب، أعلن السفير الأمريكي في الرباط، دافيد فيشر، أن الولايات المتحدة، اعتمدت خريطة للمغرب تضم منطقة الصحراء جنوبي المملكة، خلال مراسم أقيمت في السفارة الأمريكية في الرباط، في تفعيل لما أعلنه الرئيس دونالد ترامب، الخميس الماضي، بشأن موقف واشنطن الداعم لوحدة التراب المغربي.





وفي ليبيا، تسعى تركيا من خلال الحشد العسكري إلى المحافظة بشكل أساسي على ما حققته من مكاسب في ليبيا، وتأمين مكاسب جديدة تضمن لها البقاء، وذلك من خلال مواصلة دورها المشبوه هناك. لكن محللين أكدوا أن الحشد يترجم إخفاقات النظام التركي في ليبيا حيث باتت خططه مكشوفة.





ومن موريتانيا، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بموريتانيا تعليق صلاة الجمعة حتى إشعار آخر لتعزيز الإجراءات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.





وفي اليمن، واصلت القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الانسحاب من محافظة أبين تحت إشراف قوات التحالف لليوم الرابع على التوالي بدون عوائق تنفيذًا لاتفاق الرياض.





وبالانتقال إلى تونس، يعقد البرلمان التونسي غد الثلاثاء، جلسة عامة، للمناقشة والتصويت على لائحة تندد بتبييض الإرهاب وتدعو الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعيات الداعمة للعنف والفكر الظلامي المتطرف.





ودوليا، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، وصول أول دفعة من لقاح "فايزر/بيونتك" المخصص لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، بعد انتهاء أعمال الفرز لجولة الإعادة للمرحلة الثانية، ومراجعة نتائج اللجان العامة في المحافظات التي أجريت بها جولة الإعادة، ومطابقة الأرقام من واقع محاضر الاقتراع والفرز والحصر العددي.





ومن البحرين، وافقت البحرين رسميًا على تسجيل اللقاح المضاد لفيروس «كوفيد-19» المنتج من قبل شركة «سينوفارم» الصينية ضمن جهود التصدي للفيروس.





وفي لبنان، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن الانهيار السياسي والاقتصادي في لبنان يشبه غرق السفينة تايتانيك لكن من دون موسيقى.



