ورش ومحاضرات متنوعة بـ"ثقافة مطروح"

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم أنشطتها الفنية والثقافية من خلال فرع ثقافة مطروح.





قدم نادى أدب مطروح العام برئاسة الأديب الدكتور محمود قنديل أمسية شعرية مميزة، شارك فيها كل من الشاعره رحاب لطفى والشاعر محمد العلمى، الشاعر علاء ابوخلعة والأديب محمود قنديل.





كما قدمت إحدى رواد قصر ثقافة مطروح ورشة فنية لتشكيل الورق الملون شرحت من خلالها طريقة عمل مجسمات مختلفة باستخدام طريقة طى الورق.





قدم بيت ثقافة الحمام بالتعاون مع الأزهر الشريف محاضرة بعنوان "تنمية الوعى الوطنى لدى الطفل" ألقاها الشيخ انس حمدى وتحدث من خلالها عن أهمية غرس حب الوطن لدى النشأ وتنمية الوطنية من الصغر واعطى الشيخ عدد من الأمثلة التى عكست حب الرسول عليه السلام لوطنة وتعلقه به موضحا أن الوطن هو الأمان وان النشأ هم الأمل فى الحياة.





استمرت عروض نادى السينما بقصر ثقافة مطروح حيث تم عرض فيلمى "مدينة العالمين، العاصمة الإدارية الجديدة" كنوع من التوعية للشباب بالمشروعات العمرانية الحديثة وأهميتها للدولة.





بينما قدم الشاعران محمد طايل والشاعر محمد العلمى أمسية شعرية مميزة لنادى أدب مطروح ألقى من خلالها الشاعران مجموعة متميزة من القصائد الشعرية.





كما تحدث الشيخ محمد سعودى ببيت ثقافة برانى عن الشباب والتكنولوجيا موضحا أضرار الاستخدام المفرط للتكنولوجيا على الشباب، وان بعض من هذه التكنولوجيا قد يؤدى إلى ضياع الوقت والأخلاق لدى الشباب مثل الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعى والانترنت، وحث الشيخ الشباب على انتقاء المفيد واستغلال التكنولوجيا فى الصالح وعدم الانسياق وراء الضار منها.









واستكملت الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات الورشة التدريبية "فنون التحرير الصحفي" للمجموعة الأولى لمنحهم الريادة في مجال تخصصهم بحيث تخرج كتاباتهم بصورة تكسب ثقة القراء والجماهير.



