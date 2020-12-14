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ثقافة

تكريم 25 متدربا في الورشة الأدبية بالمركز الثقافي بطنطا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الدورة التدريبية للكتابة الأدبية للأطفال بالمركز الثقافى بطنطا، وذلك فى ضوء اهتمام الهيئة برعاية وتنمية النابغين والموهوبين فى المجال الأدبى، حيث قام المركز بتدريب ما يقرب من 25 متدربا تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات إلى 12 سنة من خلال ورشة الكتابة الأدبية، تدريب الشاعر الشاب محمد سامى، وذلك على مرحلتين خلال شهرى فبراير، ونوفمبر 2020 .

وتم تكريم المتدربين بحضور كبار الكتاب والأدباء بالغربية الناقد والكاتب المسرحى د. طارق عمار ، الإعلامى والشاعر محمود شرف، والشاعر والناقد محمد عزيز عضو اتحاد كتاب مصر، الفنان المسرحى حاتم الجيار، الشاعر هانى أبو سنة، الشاعرة زهرة علام، الشاعرة سماح مصطفى.

وجه الكاتب المسرحى طارق عمار الشكر لإدارة المركز على رعاية المواهب مؤكدًا على أهمية القراءة لدى الأطفال ودراسة اللغات بشكل عام موجها النصيحة للمتدربين بضرورة قراءة كتاب واحد كل شهر وعدم الخجل من عرض الأفكار التى تدور فى ذهنهم عبر الكتابة، ومن جانبه قام الإعلامى والشاعر محمود شرف بسرد تجربته منذ الصغر مع الكتابة والشعر مؤكدًا على دور الأسرة فى الإهتمام بالمكتبة فهى ليست قطعة ديكورية داخل المنزل والحرص على إنتقاء الكتب والقصص المناسبة لاعمارهم .

وأكد الشاعر هانى أبو سنة أن التعبير عن الرأى من أهم السمات الشخصية لدى الطفل وقام بعمل مسابقة ثقافية للمتدربين، كما أبدى الفنان حاتم الجيار إعجابه الشديد ببراعة الأطفال فى هذا السن لمناقشة أعمالهم الأدبية من حيث الفكرة والأدوات مما يساعد بدوره على فتح باب الخيال لدى الطفل وخلق جيل واعى ومثقف، وعلى جانب آخر وجه الشاعر محمد عزيز الشكر لأولياء أمور الأطفال المتدربين على اهتمامهم برعاية المواهب والتوجه إلى مراكز وقصور الثقافة لتنمية هذه المواهب.

جدير بالذكر أنه من خلال إقبال الأطفال على ورش الكتابة الأدبية التى تم تنظيمها، يتم تنظيم نادى الكتابة للأطفال مجانا بالمركز يوم الجمعة من كل أسبوع مع استمرار تقديم ورش لتنمية مواهبهم الإبداعية.
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