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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 14-12-2020

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:28 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاثنين
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هاجر رزق
يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه يوميا، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلى المصرى.

أسعار العملات في البنك الاهلي المصري اليوم الاثنين 14-12-2020

سجل الدولار الامريكي  للشراء15.64 و البيع 15.74

‏وسجل اليورو للشراء   18.951 و البيع 19.1131

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بينما يسجل الجنيه الإسترليني للشراء20.7637 و البيع 21.0507

‏وسجل الدولار‏ ‏الكندى‏ للشراء12.2417 و البيع 12.349

‏وسجل الكرون‏ الدانمركى‏ للشراء 2.5461 و البيع2.5681

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7748 و البيع 1.7934

وسجلت الكرونا السويدية للشراء1.8483والبيع 1.871

‏وسجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏ للشراء17.573 والبيع 17.7192

‏وسجل الين‏ ‏اليابانى‏ للشراء 15.024 و البيع 15.1536

‏وسجل الدولار‏ الاسترالى‏ للشراء11.7707 و البيع 11.8979
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