أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 14-12-2020

يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه يوميا، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلى المصرى.
أسعار العملات في البنك الاهلي المصري اليوم الاثنين 14-12-2020
سجل الدولار الامريكي للشراء15.64 و البيع 15.74
وسجل اليورو للشراء 18.951 و البيع 19.1131
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بينما يسجل الجنيه الإسترليني للشراء20.7637 و البيع 21.0507
وسجل الدولار الكندى للشراء12.2417 و البيع 12.349
وسجل الكرون الدانمركى للشراء 2.5461 و البيع2.5681
وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7748 و البيع 1.7934
وسجلت الكرونا السويدية للشراء1.8483والبيع 1.871
وسجل الفرنك السويسرى للشراء17.573 والبيع 17.7192
وسجل الين اليابانى للشراء 15.024 و البيع 15.1536
وسجل الدولار الاسترالى للشراء11.7707 و البيع 11.8979