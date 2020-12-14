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رياضة

بعد هدفه في شباك فولهام.. 5 أرقام تاريخية جديدة لـ محمد صلاح مع ليفربول

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:20 ص
محمد صلاح بعد إحرازه
محمد صلاح بعد إحرازه للهدف
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مجدي سلامة
واصل محمد صلاح جناح نادي ليفربول، إبداعاته ونجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه في مواجهة فولهام، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي أمس.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة فولهام ومضيفه ليفربول، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

واستطاع النجم المصري محمد صلاح في تخطي رقم الأسطورة كريستيانو رونالدو عندما كان يلعب في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد ، وإيدين هازارد عندما كان لاعبًا في صفوف تشيلسي قبل الإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني ، وذلك في عدد الأهداف .

ويستعرض صدى البلد أرقامه التاريخية :.

1- يتساوى محمد صلاح بهذا الهدف، مع الثنائي فرناندو توريس وإيدين هازارد بتسجيل 85 هدفا في منافسات الدوري الإنجليزي.

2- يتفوق محمد صلاح بهدفه الـ 85، على هازارد وتوريس، بأنه سجل أهدافه في 132 لقاء، وهو عدد أقل من إيدين "245" لقاء، فيرناندو "212" لقاء.

3- يحتل محمد صلاح حاليا وصافة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 10 أهداف، بالتساوي مع هيون مين سون، خلف كالفيرت لوين المتصدر بهدف وحيد.

4- تخطى محمد صلاح بهذا الهدف، أهداف كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق، في الدوري الإنجليزي المسجل "84" هدفا.

5- سجل محمد صلاح هدفه الـ 85 بالدوري الإنجليزي، من ضربة الجزاء الـ 12 التي يحرزها في شباك المنافسين.
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