ضبط مقاول بحوزته سلاح بدون ترخيص بالمعصرة

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على مقاول لحيازته سلاح ناري بدون ترخيص لاستخدامها فى حراسة أرض يملكها بالمعصرة.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة مفادها أن مقاول " 48 سنة " مقيم شارع التحرير ـ التبين البلد دائرة قسم شرطة التبين والسابق اتهامه في قضية " أموال عامة " يحوز سلاح ناري بدون ترخيص ـ داخل قطعة أرض ملكه " تحت الإنشاء " كائنة بمنطقة المعصرة البلد ـ دائرة القسم .

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن رئيس مباحث القسم من ضبطه وعثر بحوزته على سلاح ناري (بندقية آلية عيار 7.62×39 مم ـ بدون طلقات).

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط ، اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع .