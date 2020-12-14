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حوادث

ضبط مقاول بحوزته سلاح بدون ترخيص بالمعصرة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:39 م
صدى البلد
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كتب – محمد صبري :

 

 

 ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على مقاول لحيازته سلاح ناري بدون ترخيص لاستخدامها فى حراسة أرض يملكها بالمعصرة.

 

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة مفادها أن مقاول " 48 سنة " مقيم شارع التحرير ـ التبين البلد دائرة قسم شرطة التبين والسابق اتهامه في قضية " أموال عامة " يحوز سلاح ناري بدون ترخيص ـ داخل قطعة أرض ملكه " تحت الإنشاء " كائنة بمنطقة المعصرة البلد ـ دائرة القسم  .

 

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن رئيس مباحث القسم من ضبطه وعثر بحوزته على سلاح ناري (بندقية آلية عيار 7.62×39 مم ـ بدون طلقات).

 

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط ، اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع .


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