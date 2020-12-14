البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 11049 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 2265 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 13279 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4262 نقطة.







كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 2133 نقطة.



وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 3091 نقطة.



وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 1075 نقطة.





واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.أقرأ ايضا .. مؤشرات البورصة ترتفع فى مستهل التعاملات