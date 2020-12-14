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رياضة

تعرف على مواجهات دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:59 م
صدى البلد
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إسراء أشرف - مجدي سلامة
أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية وأخرى متوازنة إلى حد ما.

وأوقعت القرعة، فريق بايرن ميونخ صاحب اللقب في مواجهة سهلة مع لاتسيو، ريال مدريد في مواجهة متوازنة أمام أتالانتا.

ويلتقي تشيلسي بنظيره أتلتيكو مدريد، فيما يصطدم برشلونة بباريس سان جيرمان وصيف النسخة الماضية من البطولة، ويوفنتوس ضد بورتو.

أما ليفربول فأسفرت القرعة عن وقوعه مع لايبزيج، وإشبيلية مع دورتموند.

وجاءت قرعة دور الـ16 من البطولة القارية كالتالي:

بوروسيا مونشنجلادباخ × مانشستر سيتي

لاتسيو × بايرن ميونخ

أتلتيكو مدريد × تشيلسي

لايبزيج × ليفربول

بورتو × يوفنتوس

برشلونة × باريس سان جيرمان

إشبيلية × دورتموند

أتالانتا × ريال مدريد

ومن المقرر، أن تلعب مباريات ذهاب دور الـ16 على مدار 4 أيام متفرقة، وهي 16، 17، 23 و24 فبراير2021

بينما تقام جولة الإياب أيام 9، 10، 16 و17 مارس 2021.
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