تدمير ذاتي.. دراسة توضح كيف يقوم فيروس كورونا بـ اتلاف الرئة

قيمت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Molecular Cell، الخلايا المهندسة لأكياس الهواء في الرئتين البشرية باستخدام تقنية قياس الطيف الكتلي الدقيقة التي يمكن أن تميز الجزيئات الموجودة في العينات.

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بناءً على التحليل، حدد العلماء من كلية الطب بجامعة بوسطن (BUSM) في الولايات المتحدة البروتينات ومسارات الجزيئات في خلايا الرئة التي تتغير مستوياتها عند الإصابة بفيروس SARS-CoV-2.

يعتقد الباحثون أن النتائج تقدم رؤى ثاقبة في أمراض الأمراض والأهداف العلاجية الجديدة لمنع COVID-19





وجدوا أن نوعًا مهمًا من تعديل البروتين يسمى "الفسفرة" يصبح شاذًا في خلايا الرئة المصابة.





ووفقًا للدراسة، تلعب فسفرة البروتينات دورًا رئيسيًا في تنظيم وظيفة البروتين داخل خلايا الكائن الحي.





وأشارت إلى أن كلًا من وفرة البروتين وفسفرة البروتين هما عمليتان خاضعتان للتحكم بدرجة عالية في حالة الخلايا السليمة.





وحسب موقع "timesofindia"، اكتشف العلماء أن SARS-CoV-2 يلقي بخلايا الرئة في حالة من الفوضى، مما يتسبب في تغيرات غير طبيعية في كميات البروتين وتواتر فسفرة البروتين داخل هذه الخلايا.





قال العلماء إن هذه التغييرات غير الطبيعية تساعد الفيروس على التكاثر - وفي النهاية تدمر الخلايا وتؤدي إلى إصابة الرئة على نطاق واسع.





وقال الباحثون إن الفيروس التاجي كورونا يبدأ بسرعة في استغلال الموارد الأساسية للخلية، والتي تكون مطلوبة لنمو الخلية وعملها بشكل طبيعي.





قال أندرو إميلي، مؤلف مشارك في الدراسة: "يستخدم الفيروس كورونا المستجد هذه الموارد للتكاثر مع تجنب هجوم الجهاز المناعي للجسم، وبهذه الطريقة تتشكل فيروسات جديدة تخرج لاحقًا من خلية الرئة المنهكة والمتضررة بشكل وحشي، وتتركها في حالة تدمير ذاتي".





وأوضح إميلي أن "هذه الفيروسات الجديدة تصيب بعد ذلك خلايا أخرى ، حيث تتكرر نفس الدورة".





في الدراسة ، فحص العلماء الخلايا السنخية في الرئة من ساعة إلى 24 ساعة بعد الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 لفهم التغييرات التي تحدث في هذه الخلايا على الفور، في غضون ساعة وثلاث وست ساعات بعد الإصابة بفيروس SARS-CoV-2، وما هي التغييرات التي تحدث لاحقًا - في غضون 24 ساعة بعد الإصابة.





قال داريل كوتون ، مؤلف مشارك في الدراسة وأستاذ في علم الأمراض وأستاذ علم الأمراض: "أظهرت نتائجنا أنه بالمقارنة مع خلايا الرئة الطبيعية غير المصابة، أظهرت خلايا الرئة المصابة بالسارس- CoV-2 تغيرات جذرية في وفرة آلاف البروتينات وأحداث الفسفرة".





كما أظهرت البيانات أيضًا أن فيروس SARS-CoV-2 يسبب عددًا كبيرًا من هذه التغييرات في وقت مبكر بعد ساعة واحدة من الإصابة ويضع الأساس لاختطاف كامل لخلايا الرئة المضيفة.





حدد الباحثون أيضًا ما لا يقل عن 18 دواءً موجودًا مسبقًا معتمدًا إكلينيكيًا تم تطويره في الأصل لحالات طبية أخرى يمكن إعادة استخدامها في علاج COVID-19.



