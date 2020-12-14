لاحظها جيدا.. دراسة تكشف عن علامة تشير إلى الإصابة بـ السكري

ووفقا لموقع "اكسبرس" إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 ، فإن القوة المنظمة الرئيسية ضد سكر الدم لا تعمل بشكل صحيح.





وبدون إنتاج الأنسولين الجيد، يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم دون عوائق، مما يتسبب في عدد كبير من الأعراض المزعجة.