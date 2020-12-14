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مرأة

لاحظها جيدا.. دراسة تكشف عن علامة تشير إلى الإصابة بـ السكري

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:01 م
دراسة تكشف عن علامة
دراسة تكشف عن علامة تشير إلى الإصابة بـ السكري
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حياة عبد العزيز
داء السكري من النوع 2 هو حالة مزمنة، حيث يكون خطر ارتفاع مستويات السكر في الدم موجودًا دائمًا.

ووفقا لموقع "اكسبرس" إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 ، فإن القوة المنظمة الرئيسية ضد سكر الدم لا تعمل بشكل صحيح.

وبدون إنتاج الأنسولين الجيد، يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم دون عوائق، مما يتسبب في عدد كبير من الأعراض المزعجة.

وأفاد التقرير أن التبول والذهاب إلى المرحاض هو علامة على أن مستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية.

التبول هو حالة يتبول فيها الجسم أكثر من المعتاد ويخرج كميات مفرطة أو كبيرة بشكل غير طبيعي من البول في كل مرة تتبول فيها.

وأشار الأطباء أن عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا بشكل غير طبيعي، لا يمكن إعادة امتصاص كل السكر وينتهي ببعض هذا الجلوكوز الزائد من الدم في البول حيث يسحب المزيد من الماء.

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يوضح الجسم الصحي: "عندما يحدث هذا، ستقوم الكلى أيضًا بتصفية المزيد من الماء وستحتاج إلى التبول أكثر من المعتاد نتيجة لذلك".

إذا كنت قلقًا بشأن كمية التبول وتعتقد أنك قد تكون مصابًا بوال البول ، فيجب عليك تدوين ملاحظة كل يوم عن الكمية التي تشربها؛ كم مرة تتبول وكمية البول التي تفرزها في كل مرة تذهب فيها إلى المرحاض.
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