غير اللى متعودين عليه .. 3 وصفات جديدة لإعداد وجبة باذنجان شهية

يعد الباذنجان من أكثر الأطعمة الشهية المتوفرة في الاسواق بتكلفة بسيطة جدا وفى نفس الوقت يحتوى على قيمة غذائية عالية جدا، ولأن البعض لايحب مذاق الباذنجان التقليدي نقدم لكم 3 وصفات مختلفة لتقديم الباذنجان بطرق غير قليدية للشيف شربيني.

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طريقة عمل باذنجان محشى جبنة

مقادير باذنجان محشي جبنة:

زيت زيتون

بصل

باذنجان صغير

زعتر

ثوم

طماطم

زيت

شطة

جوزة الطيب

ملح – فلفل

جبنة ريكفورد

جبن أبيض





للصلصة:

زيت زيتون

مستردة

ثوم

خل بلسمك

سكر





طريقة عمل باذنجان محشي جبنة

* افتحي الباذنجان نصفين وازيلي قلبه ليصبح مثل القارب ثم اقليه في زيت غزير





* افرمي الثوم مع الخل البلسمي مع الزعتر في كبة كهربائية وتبلي الباذنجان المقلي به ثم في رصيه فى صينية الفرن





* واخلطي الجبن الأبيض مع الريكفورد مع البصل والثوم المفرومين والشطة والزعتر والمستردة والطماطم واحشي بها الباذنجان وادخليه الفرن ثم يقدم .



