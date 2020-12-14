غير اللى متعودين عليه .. 3 وصفات جديدة لإعداد وجبة باذنجان شهية

يعد الباذنجان من أكثر الأطعمة الشهية المتوفرة في الاسواق بتكلفة بسيطة جدا وفى نفس الوقت يحتوى على قيمة غذائية عالية جدا، ولأن البعض لايحب مذاق الباذنجان التقليدي نقدم لكم 3 وصفات مختلفة لتقديم الباذنجان بطرق غير قليدية للشيف شربيني.
طريقة عمل باذنجان محشى جبنة
مقادير باذنجان محشي جبنة:
زيت زيتون
بصل
باذنجان صغير
زعتر
ثوم
طماطم
زيت
شطة
جوزة الطيب
ملح – فلفل
جبنة ريكفورد
جبن أبيض
للصلصة:
زيت زيتون
مستردة
ثوم
خل بلسمك
سكر
طريقة عمل باذنجان محشي جبنة
* افتحي الباذنجان نصفين وازيلي قلبه ليصبح مثل القارب ثم اقليه في زيت غزير
* افرمي الثوم مع الخل البلسمي مع الزعتر في كبة كهربائية وتبلي الباذنجان المقلي به ثم في رصيه فى صينية الفرن
* واخلطي الجبن الأبيض مع الريكفورد مع البصل والثوم المفرومين والشطة والزعتر والمستردة والطماطم واحشي بها الباذنجان وادخليه الفرن ثم يقدم .
طريقة باذنجان بالطماطم والريحان
مقادير باذنجان بالطماطم والريحان:
ريحان
بصل
باذنجان رومي
طماطم
ثوم
خل
مكعب مرقة الخضار
دقيق
زيت ذرة
زعتر فريش
ليمون
ملح فلفل اسود
طريقة عمل باذنجان بالطماطم والريحان
* قطعي الباذنجان شرائح ثم تتبليه وقلبيه فى الدقيق ثم اقليه في زيت ساخن غزير.
* افرمي البصل وحمريه فى طاسة ساخنة بها الزيت والمرقة والزعتر قطعى الطماطم مكعبات ثم ضيفها عليهم مع الخل والليمون والفلفل الااسود.
* افرمي الثوم مع الريحان فى الكبة ثم يضاف ايضا الى الصوص ويقدم على الباذنجان المقلى.
طريقة عمل باذنجان كوردون بلو
مقادير باذنجان كوردون بلو
باذنجان مقطع شرائح
لحم مفروم معصجة
ملح فلفل
بهارات
دقيق
بيض
بقسماط
لبن
زيت
جبنة شيدر
طريقة عمل باذنجان كوردون بلو
* تبلي الباذنجان بالتوابل والملح والفلفل ويفرد ويوضع فى المنتصف اللحم ويغلق بذرة لبن ودقيق وبيض
* ثم ضعي الباذنجان في البقسماط ثم حمريه فى الزيت ويقدم .