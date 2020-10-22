جربيها في البيت.. طريقة عمل بيتزا الباذنجان

يمكن القيام بطريقة عمل البيتزا بالعجينة المتعارف عليها، ولكن في هذه الوصفة سنقدم لكم طريقة عمل بيتزا الباذنجان على طريقة الشيف سالي فؤاد، وهي وصفة لمن يتبعون حمية غذائية صحية، وفيما يلي سنقوم بتقديم طريقة عمل بيتزا الباذنجان.
وقت التحضير : 20 دقيقة
وقت الطهي: 45 دقيقة
تكفي : لـ 7 اشخاص
وتعتبر طريقة عمل بيتزا الباذنجان من الوصفات الشهية، وهي مناسبة لعشاق البيتزا، ولمن يتبعون حمية غذائية ولا يريدون ان يكتسبوا وزن زائد، وفيما يلي سنقوم بتقديم الوصفة بالتفصيل..
طريقة عمل بيتزا الباذنجان
مقادير طريقة عمل بيتزا الباذنجان
شرائح باذنجان مشوي
صلصة بيتزا
(للوجه)
فلفل ألوان مقطع مكعبات (أخضر – أحمر – أصفر)
مشروم شرائح
طماطم شيري أنصاف
زيتون أسود شرائح
جبنة جودة مبشورة
زعتر جاف
(للتزيين)
أوراق ريحان طازج
طريقة تحضير بيتزا الباذنجان
(لشوي الباذنجان)
1- يقطع الباذنجان شرائح ويدهن بالزيت ويشوى على الجريل أو في الفرن
(لعمل البيتزا)
2- توضع صلصة البيتزا على شرائح الباذنجان، ثم يوضع الفلفل الألوان والزيتون والمشروم والجبنة الموتزاريلا والجودة والطماطم الشيري والزعتر الجاف.
3- ثم ترص على صينية مبطنة بورق زبدة، وتدخل الفرن على درجة حرارة 190 حتى تذوب الجبن وتقدم .