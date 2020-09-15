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مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل بيتزا البيبروني

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:26 ص
طريقة عمل البيتزا
طريقة عمل البيتزا
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أسماء عبد الحفيظ

يعشق الكثيرون تناول البيتزا بمختلف أصنافها، وقدم موقع هيلث طريقة عمل عجينة البيتزا بأسهل الخطوات

وصفة عجينة بيتزا بيبروني

المكونات المطلوبة

- ملعقة صغيرة ملح

- كوبين ونصف دقيق

- ملعقة صغيرة سكر

- كوب ماء

- ملعقة كبيرة خميرة سريعة التحضير

- ملعقة زيت

- ملعقة صغيرة بهارات إيطالية

- كوب ونصف شرائح بيبروني

- ربع كوب صلصة طماطم

- نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

- نصف ملعقة صغيرة فلفل

- نصف ملعقة صغيرة ملح

- كوب جبن موزاريلا

- كوب واحد من جبنة مونتيري جاك المبشورة

- ثلاث ملاعق كبيرة جبن بارميزان مبشور

طريقة عمل عجينة البيتزا 

اخلطي الدقيق والملح والسكر والخميرة في وعاء كبير.
اخلطي الزيت والماء الدافئ وأضيفيهما إلى خليط الدقيق.
ضعها على سطح مرشوش بالدقيق لمدة 2 نعناع على الأقل.
4. ضعه في قوس مدهون وقلبه إلى قمة الشحم.
قم بتغطيته واتركه يرتفع لمدة 20 دقيقة.
تُلف العجينة وتُوضع في صينية بيتزا مقاس 12 إنش مدهون بالزبدة.
بات في دائرة.
حول الطبقة العلوية: اخلطي صلصة الطماطم والتوابل ومسحوق الثوم والملح والفلفل ووزعيه على القشرة.
أضف القليل من شرائح الببروني فوق الصلصة.
يرش نصف جبن الموزاريلا ونصف جبن مونتيري ونصف جبن البارميزان.
نضيف باقي البيبروني على العجينة.
أضف طبقة أخرى من الجبن.
اخبزيها لمدة 20 دقيقة أو حتى يصبح لونها بني فاتح.

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