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مرأة

بأقل التكاليف.. طريقة عمل بيتزا البطاطس

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:17 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
إذا كنتي من محبي البطاطس يمكن أن تقدمي البطاطس بالبيتزا  وطعم ولا أشهى بطريقة مبتكرة. 


المقادير : 
البطاطس : 3 اكواب (مسلوقة ومهروسة) - 
البيض : 1 حبة (مخفوق) - 
جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور) - 
الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مذابة) -
 ملح : نصف ملعقة صغيرة -
 صلصة البيتزا : كوب (جاهزة) -
 أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة -
 الذرة : نصف كوب - 
جبن موزاريلا : كوب (مبشور) -
 ببروني : 100 غرامًا (بقري) - 
 زيتون أسود : نصف كوب (مقطع شرائح) .


طريقة التحضير: .
1. ضعي في وعاء البطاطس، البيضة، جبن البارميزان الزبدة والملح.
2. اخلطي المكوّنات جيدًا حتى تتجانس.
3. مدّي المزيج في قعر صينية مدهونة بالقليل من الزيت.
4. وزّعي صلصة البيتزا على الوجه ثمّ انثري الذرة وجبن الموزاريلا.
5. أضيفي الببروني، الجامبون، المرتديلا والزيتون على الوجه ثمّ انثري الأوريغانو.
6. أدخلي الصينية إلى فرن محمّى مسبقًا على حرارة متوسّطة حتى تنضج وتحمر البيتزا.
7. قدّمي الطبق ساخنًا وبالعافيه. .
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