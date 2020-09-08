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بأسهل الخطوات.. طريقة عمل البطاطس الكروكيت

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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ريهام قدري
إذا كنتِ تحاولين تقديم أكلات سريعة وبسيطة، نقدم لكِ طريقة عمل كرات البطاطس أو كفتة البطاطس أو الكوركيت بحشو الموتزاريلا.

 
المقادير 
6 بطاطس مسلوقة بالقشر
ملح 
فلفل أسود 
نصف ملعقة بصل بودر 
2 ملعقة كبيرة نشا 
ربع كيلو جبنة موتزاريلا مكعبات للحشو)
خلطة القلى
(كوب بقسماط مطحون + نصف كوب دقيق + ربع كوب نشا) يوضع في طبق ويقلب 
فى طبق يخفق (2 بيض + 2 ملعقة كبيرة لبن + ملح + فلفل)
نصف كوب دقيق فى طبق وحده 




الطريقة:
بعد السلق تقشر البطاطس وتهرس البطاطس جيدًا ويضاف عليها البصل البودر والملح والفلفل و2 ملعقة نشا وتقلب جيدًا ونأخذ كرة متوسطة من البطاطس وتحشى بقطع الجبنة وتغلق جيدًا، ويمكن أن تبلل الأيدي بالماء حتى يسهل تشكيل البطاطس وتوضع كرات البطاطس في الدقيق ثم فى البيض اللبن ثم فى خليط القلى الدقيق والبقسماط والنشا وتقلي في زيت ساخن حتى النضج والاحمرار وتقدم.


ملحوظة:
يمكن استبدال الحشو بلحم مفروم معصج.
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