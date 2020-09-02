كلها علشان تخس.. حقيقة تناول البطاطس أثناء الرجيم وفوائدها



وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان البطاطس من الأكل المظلوم خلال اتباع الرجيم، حيث يمنع تناول البطاطس في فترة الرجيم اعتقادا بأنها تزيد من الوزن، إلا ان الامر غير صحيح، وليس له اي اساس من الصحة.

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وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، ان البطاطس لا تسبب في زيادة الوزن؛ حيث ان البطاطس متوسطة الحجم تحتوي تقريبا على ١٦١ سعر حراري، و٤.٣جرام بروتين و٣٦.٦جرام كربوهيدرات، وفقيرة في الدهون.

وأضاف القيعي، إلى ان البطاطس لها العديد من الفوائد العظيمة للجسم والصحة العامة لجسم الإنسان، وذلك لأنها تحتوي على العديد من العناصر التي يحتاجها الجسم، ومنها :

الكالسيوم، والحديد، والفسفور،ـ وفيتامين c، والبوتاسيوم، والماغنيسيوم ، والألياف والفيتامينات، ومن ابرز فواد تناول البطاطس