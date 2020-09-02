كلها علشان تخس.. حقيقة تناول البطاطس أثناء الرجيم وفوائدها

أثناء اتباع الرجيم نحترس من تناول بعض الأكلات التي تسبب في زيادة الوزن، وذلك لما تحتويه من سعرات حرارية عالية، وكنا نعتقد ان البطاطس هي أحد تلك الأكلات الممنوعة في الرجيم، ولكن الأمر في الحقيقة مختلفة تماما.
وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان البطاطس من الأكل المظلوم خلال اتباع الرجيم، حيث يمنع تناول البطاطس في فترة الرجيم اعتقادا بأنها تزيد من الوزن، إلا ان الامر غير صحيح، وليس له اي اساس من الصحة.
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وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، ان البطاطس لا تسبب في زيادة الوزن؛ حيث ان البطاطس متوسطة الحجم تحتوي تقريبا على ١٦١ سعر حراري، و٤.٣جرام بروتين و٣٦.٦جرام كربوهيدرات، وفقيرة في الدهون.
وأضاف القيعي، إلى ان البطاطس لها العديد من الفوائد العظيمة للجسم والصحة العامة لجسم الإنسان، وذلك لأنها تحتوي على العديد من العناصر التي يحتاجها الجسم، ومنها : الكالسيوم، والحديد، والفسفور،ـ وفيتامين c، والبوتاسيوم، والماغنيسيوم ، والألياف والفيتامينات، ومن ابرز فواد تناول البطاطس
اقرأ ايضا | لو أولادك بيحبوها.. طرق حفظ البطاطس دون تغير لونها
وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، ان البطاطس لا تسبب في زيادة الوزن؛ حيث ان البطاطس متوسطة الحجم تحتوي تقريبا على ١٦١ سعر حراري، و٤.٣جرام بروتين و٣٦.٦جرام كربوهيدرات، وفقيرة في الدهون.
وأضاف القيعي، إلى ان البطاطس لها العديد من الفوائد العظيمة للجسم والصحة العامة لجسم الإنسان، وذلك لأنها تحتوي على العديد من العناصر التي يحتاجها الجسم، ومنها : الكالسيوم، والحديد، والفسفور،ـ وفيتامين c، والبوتاسيوم، والماغنيسيوم ، والألياف والفيتامينات، ومن ابرز فواد تناول البطاطس
1- حماية العظام وتقويتها.
2- تساعد على تعزيز صحة القلب وحمايته من الأمراض.
3- تعزيز صحة الجهاز الهضمي.
2- تساعد على تعزيز صحة القلب وحمايته من الأمراض.
3- تعزيز صحة الجهاز الهضمي.
4- الشعور بالشبع لفترة طويلة.
ونصح القيعي، بإدخال البطاطس في النظام الغذائي بكميات محسوبة من السعرات اليومية، ولكن يشترط طبخها بطريقة صحية، مثل: القلي الهوائي بالقليل من الزيت أو الشوي أو السلق أو الطهي عالبخار.
ونصح القيعي، بإدخال البطاطس في النظام الغذائي بكميات محسوبة من السعرات اليومية، ولكن يشترط طبخها بطريقة صحية، مثل: القلي الهوائي بالقليل من الزيت أو الشوي أو السلق أو الطهي عالبخار.