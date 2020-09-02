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مرأة

كلها علشان تخس.. حقيقة تناول البطاطس أثناء الرجيم وفوائدها

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:50 م
قيقة تناول البطاطس
قيقة تناول البطاطس أثناء الرجيم وفوائدها
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آية التيجي
أثناء اتباع الرجيم نحترس من تناول بعض الأكلات التي تسبب في زيادة الوزن، وذلك لما تحتويه من سعرات حرارية عالية، وكنا نعتقد ان البطاطس هي أحد تلك الأكلات الممنوعة في الرجيم، ولكن الأمر في الحقيقة مختلفة تماما.

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان البطاطس من الأكل المظلوم خلال اتباع الرجيم، حيث يمنع تناول البطاطس في فترة الرجيم اعتقادا بأنها تزيد من الوزن، إلا ان الامر غير صحيح، وليس له اي اساس من الصحة.

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وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، ان البطاطس لا تسبب في زيادة الوزن؛ حيث ان البطاطس متوسطة الحجم تحتوي تقريبا على ١٦١ سعر حراري، و٤.٣جرام بروتين و٣٦.٦جرام كربوهيدرات، وفقيرة في الدهون.

وأضاف القيعي، إلى ان البطاطس لها العديد من الفوائد العظيمة للجسم والصحة العامة لجسم الإنسان، وذلك لأنها تحتوي على العديد من العناصر التي يحتاجها الجسم، ومنها : الكالسيوم، والحديد، والفسفور،ـ وفيتامين c، والبوتاسيوم، والماغنيسيوم ، والألياف والفيتامينات، ومن ابرز فواد تناول البطاطس

1- حماية العظام وتقويتها.

2- تساعد على تعزيز صحة القلب وحمايته من الأمراض.

3- تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

4- الشعور بالشبع لفترة طويلة.

ونصح القيعي، بإدخال البطاطس في النظام الغذائي بكميات محسوبة من السعرات اليومية، ولكن يشترط طبخها بطريقة صحية، مثل: القلي الهوائي بالقليل من الزيت أو الشوي أو السلق أو الطهي عالبخار.

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