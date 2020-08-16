لو أولادك بيحبوها.. طرق حفظ البطاطس دون تغير لونها

تعتبر البطاطس من أكثر الخضراوات التى يفضلها الأطفال، ويمكن أن يتغير لونها وتسود سريعًا بعد تقشيرها إذا ما تم تركها في الهواء دون تسوية أو حفظ بطريقة صحيحة.





و نقدم لك الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس دون تغير لونها، والحفاظ عليها بشكل صحيح.









طريقة حفظ البطاطس النيئة بعد تقشيرها:

- تغسل البطاطس وتقشر وتقطع حسب الرغبة.

- تنقع البطاطس المقشرة في مياه باردة بها مكعبات ثلج.

- يضاف الخل الأبيض والملح إلى الماء البارد وهو ما يحفظ قوامها ولونها دون أن يتغير حتى يتم تخزينها أو طهيها بعد عدة ساعات.

- وعند تقطيع البطاطس المحمرة لتحضيرها وسلقها أولًا قبل القلي، يجب الحرص على ان تكون اصابع البطاطس سميكة بشكل جيد حتى لا تتكسر وتتحمل التسوية بهذه الطريقة.







