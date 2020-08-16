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لو أولادك بيحبوها.. طرق حفظ البطاطس دون تغير لونها

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:31 ص
طريقة تخزين البطاطس
طريقة تخزين البطاطس
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نهى هجرس
تعتبر البطاطس من أكثر الخضراوات التى يفضلها الأطفال، ويمكن أن يتغير لونها وتسود سريعًا بعد تقشيرها إذا ما تم تركها في الهواء دون تسوية أو حفظ بطريقة صحيحة.

و نقدم لك الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس دون تغير لونها، والحفاظ عليها بشكل صحيح.


طريقة حفظ البطاطس النيئة بعد تقشيرها:
- تغسل البطاطس وتقشر وتقطع حسب الرغبة.
- تنقع البطاطس المقشرة في مياه باردة بها مكعبات ثلج.
- يضاف الخل الأبيض والملح إلى الماء البارد وهو ما يحفظ قوامها ولونها دون أن يتغير حتى يتم تخزينها أو طهيها بعد عدة ساعات.
- وعند تقطيع البطاطس المحمرة لتحضيرها وسلقها أولًا قبل القلي، يجب الحرص على ان تكون اصابع البطاطس سميكة بشكل جيد حتى لا تتكسر وتتحمل التسوية بهذه الطريقة.


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