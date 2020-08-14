طريقة عمل كريب التيراميسو.. خطوة بخطوة

يعد الكريب من الأكلات المفضلة لدى الكثير، وخاصة الكريب الحلو، فيمكن أضافة الكثير من المكونات اللذيذة التى يفضلها الأطفال في الكريب، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل كريب التيراميسو





مقادير كريب التيراميسو

لكريب القهوة

3 و نصف كوب لبن

نصف كوب قهوة سريعة الذوبان

نصف كوب زبدة

ربع كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 و نصف كوب دقيق





للحشوة

1 و نصف كوب كريمة

ربع كيلو كريمة مخفوقة

1 كوب لبن محلى مكثف

1 كوب زبدة ملح

1 ملعقة صغيرة فانيليا

قهوة سريعة الذوبان

كاكاو بودرة للوجه









طريقة تحضير كريب التيراميسو:

* فى الخلاط يخلط بيض وفانيليا وزبدة ولبن ثم يضاف الدقيق وقهوه حسب الرغبة.





* فى طاسة مدهونة زيت يوضع خليك الكريب.





* فى العجان يخفق كريمة خفق وفانيلا ورشة ملح و قهوة ولبن مكثف محلى وسكر ولبن بودرة حتى تمتزج ثم يضاف الجبنة ثم يضاف الزبدة تدريجيا.





* ويستمر فى الخفق حتى يتجانس القوام.





* ثم حشو كل طبقة بحشوة الكريمة والقهوة.





* ويزين بالكاكاو على الوجه.



