ولذلك نقدم لكم طريقة عمل حمص الشام بالشطة...

مكونات

1 كوب حمص مجفف

ماء

2 فص ثوم مهروس

2 ورق لورا

1/2 إلى 1 ملعقة كبيرة ملح

شطة حسب الرغبة

ملعقة كبيرة معجون طماطم





طريقة تحضير حمص الشام بالشطة





الحمص بحوالي 2 بوصة من الماء، يتمدد الحمص أثناء نقعه ، لذا تأكد من استخدام وعاء كبير بما يكفي للنقع، قبل طهي الحمص ، صفي الماء واشطف الفول. - نقع الحمص بالماء طوال الليل أو لمدة 8 ساعات على الأقل، تريد تغطيةبحوالي 2 بوصة من الماء، يتمدد الحمص أثناء نقعه ، لذا تأكد من استخدام وعاء كبير بما يكفي للنقع، قبل طهي الحمص ، صفي الماء واشطف الفول.









الحمص المنقوع إلى قدر كبير أو قدر صغير، غطي الحمص بالماء بمقدار 2 بوصة، أضف الثوم وأوراق الغار والملح. - طريقة الموقد : انقلالمنقوع إلى قدر كبير أو قدر صغير، غطي الحمص بالماء بمقدار 2 بوصة، أضف الثوم وأوراق الغار والملح.





- اترك الماء يغلي ، ثم قلل الحرارة قليلًا واتركه على نار هادئة لمدة 20 إلى 25 دقيقة للحبوب الأكثر صلابة ، و 40 إلى 50 دقيقة للحبوب الطرية.





- طريقة الطهي البطيء : انقل الحمص المنقوعة وغطيها بستة أكواب من الماء والثوم وأوراق الغار والملح إلى قدر بطيء، ويُطهى على نار عالية لمدة 4 ساعات أو على نار منخفضة لمدة 8 ساعات.





الحمص المنقوع و 4 أكواب من الماء والثوم وأوراق الغار والملح إلى إناء سريع، ثم اضبطي الإناء الفوري على الوضع اليدوي ، واطهيه على ضغط عالٍ لمدة 12 إلى 15 دقيقة ، اعتمادًا على ما إذا كنت تفضله أكثر قليلًا أو أكثر ليونة، إذا قمت بطهيها لمدة 12 دقيقة ، فسوف تحصل على هش قليلًا ؛ 15 دقيقة قريبة من قوام الحمص المعلب، بمجرد انتهاء وقت الطهي ، اترك الضغط يتحرر بشكل طبيعي لمدة 10 دقائق، ثم حرر أي ضغط متبقي وافتح الغطاء، إذا كنت تستخدم حبوبًا غير منقوعة ، فستحتاج إلى طهي الحمص لمدة 25 إلى 30 دقيقة تقريبًا، دع الضغط يخرج بشكل طبيعي. - طريقة القدر الفوري: انقلالمنقوع و 4 أكواب من الماء والثوم وأوراق الغار والملح إلى إناء سريع، ثم اضبطي الإناء الفوري على الوضع اليدوي ، واطهيه على ضغط عالٍ لمدة 12 إلى 15 دقيقة ، اعتمادًا على ما إذا كنت تفضله أكثر قليلًا أو أكثر ليونة، إذا قمت بطهيها لمدة 12 دقيقة ، فسوف تحصل على هش قليلًا ؛ 15 دقيقة قريبة من قوام الحمص المعلب، بمجرد انتهاء وقت الطهي ، اترك الضغط يتحرر بشكل طبيعي لمدة 10 دقائق، ثم حرر أي ضغط متبقي وافتح الغطاء، إذا كنت تستخدم حبوبًا غير منقوعة ، فستحتاج إلى طهي الحمص لمدة 25 إلى 30 دقيقة تقريبًا، دع الضغط يخرج بشكل طبيعي.



