يعد حمص الشام من الأكلات التى يمكن تقديمها بأكثر من طريقة، كما يفضل العديد من الأشخاص تناول حمص الشام، وخاصة بالصوص الحار، فهو من الأكلات التى تساعد على التدفئة في فصل الشتاء وإمداد الجسم بالطاقة.
ولذلك نقدم لكم طريقة عمل حمص الشام بالشطة...
مكونات
1 كوب حمص مجفف
ماء
2 فص ثوم مهروس
2 ورق لورا
1/2 إلى 1 ملعقة كبيرة ملح
شطة حسب الرغبة
ملعقة كبيرة معجون طماطم
طريقة تحضير حمص الشام بالشطة
- نقع الحمص بالماء طوال الليل أو لمدة 8 ساعات على الأقل، تريد تغطية الحمص بحوالي 2 بوصة من الماء، يتمدد الحمص أثناء نقعه ، لذا تأكد من استخدام وعاء كبير بما يكفي للنقع، قبل طهي الحمص ، صفي الماء واشطف الفول.
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- طريقة الموقد : انقل الحمص المنقوع إلى قدر كبير أو قدر صغير، غطي الحمص بالماء بمقدار 2 بوصة، أضف الثوم وأوراق الغار والملح.
- اترك الماء يغلي ، ثم قلل الحرارة قليلًا واتركه على نار هادئة لمدة 20 إلى 25 دقيقة للحبوب الأكثر صلابة ، و 40 إلى 50 دقيقة للحبوب الطرية.
- طريقة الطهي البطيء : انقل الحمص المنقوعة وغطيها بستة أكواب من الماء والثوم وأوراق الغار والملح إلى قدر بطيء، ويُطهى على نار عالية لمدة 4 ساعات أو على نار منخفضة لمدة 8 ساعات.
- طريقة القدر الفوري: انقل الحمص المنقوع و 4 أكواب من الماء والثوم وأوراق الغار والملح إلى إناء سريع، ثم اضبطي الإناء الفوري على الوضع اليدوي ، واطهيه على ضغط عالٍ لمدة 12 إلى 15 دقيقة ، اعتمادًا على ما إذا كنت تفضله أكثر قليلًا أو أكثر ليونة، إذا قمت بطهيها لمدة 12 دقيقة ، فسوف تحصل على هش قليلًا ؛ 15 دقيقة قريبة من قوام الحمص المعلب، بمجرد انتهاء وقت الطهي ، اترك الضغط يتحرر بشكل طبيعي لمدة 10 دقائق، ثم حرر أي ضغط متبقي وافتح الغطاء، إذا كنت تستخدم حبوبًا غير منقوعة ، فستحتاج إلى طهي الحمص لمدة 25 إلى 30 دقيقة تقريبًا، دع الضغط يخرج بشكل طبيعي.
يحفظ الحمص في الثلاجة لمدة 4 إلى 5 أيام. يمكنك أيضًا تجميد الحمص لبضعة أشهر.