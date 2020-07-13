AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في يومها العالمي .. 3 أضرار خطيرة عند تناول البطاطس المحمرة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:20 م
أضرار البطاطس
أضرار البطاطس
Advertisements
حياة عبد العزيز
البطاطس المحمرة من الأطعمة التي لابد أن تتواجد في أي منزل، ولاسيما لدى الأطفال، فهي تعمل على الشبع، كما لها أكثر من نكهة وطريقة تحضير.

وبالرغم من أنها الوجبة المفضلة والرسمية لدى الكثير إلا أنها لها أضرار وخيمة على الصحة لايمكن التغافل عنها، وفي اليوم العالمي لـ البطاطس المحمرة، تعرف على أضرارها خلال السطور التالية..

اقرأ أيضًا|

1- زيادة الوزن
تحتوي البطاطس على عناصر غير صحية، وزيادة في السعرات الحرارية، فيما يقرب عن 610 من السعرات الحرارية، وتلك السعرات الحرارية تؤدي إلى الإصابة بالسمنة للكبار والصغار، كما أنها تحتوي على مادة "الأكريلاميد"  التي تؤثر المناعة بشكل كبير.

2- ضعف صحة القلب 
البطاطس المحمرة غنية بالكربوهيدرات النشوية والدهون المشبعة، وتلك العناصر تؤدي إلى زيادة الكوليسترول في الدم، وتؤثر على صحة القلب بشكل كبيرة، كما أنه تسبب الجلطة القلبية وتؤدي إلى الوفاة.

3- زيادة نسبة السكر في الدم
حذر الأطباء مرضى السكر من تناول البطاطس المحمرة ، لاحتوائها على الكربوهيدرات النشوية  التي تتحول إلى سكريات في الجسم، مما يؤدي إلى الارتفاع الحاد في مستويات السكر في الدم. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتجنب أضراره.. 4 مشروبات احرص على تناولها مع كعك العيد

تمريض حلوان تقدم نصائح للتغذية الصحية في عيد الفطر المبارك

احترسوا.. 4 أشخاص ممنوعون من تناول كعك العيد

في عيد الفطر.. أضرار الإفراط في تناول الكحك.. ومشروبات ضرورية لتجنبها.. و4 أشخاص ممنوعون منه

أضرار رقائق البطاطس.. للأطفال والحوامل احذرها

من أجل حياة صحية أفضل .. تعرف كيف تحسب السعرات الحرارية في غذائك

ترشيحاتنا

نتيجة التقديم برياض الاطفال والصف الاول الابتدائي ... تابعها عبر هذا الرابط

فى ذكرى ميلاد فردوس محمد.. عدد زيجاتها وعدم انجابها ومأساتها منذ 3 سنوات

بلاغات رسمية من عمرو السولية نجم الأهلي ضد المتحرشين بابنته ليلى

ابنة غادة عادل في أحدث ظهور لها مع والدها مجدي الهواري

دون الإعلان عن أسباب الوفاة .. رحيل زيندزي ابنة نيلسون مانديلا إلى العالم الآخر

مصطفى فتحي يعلن تعافيه من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي .. 3 أضرار خطيرة عند تناول البطاطس المحمرة

بـ البيجاما .. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

5 أسباب تؤدي إلى فشل خسارة الوزن رغم الدايت .. فيديو