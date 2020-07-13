في يومها العالمي .. 3 أضرار خطيرة عند تناول البطاطس المحمرة

البطاطس المحمرة من الأطعمة التي لابد أن تتواجد في أي منزل، ولاسيما لدى الأطفال، فهي تعمل على الشبع، كما لها أكثر من نكهة وطريقة تحضير.
وبالرغم من أنها الوجبة المفضلة والرسمية لدى الكثير إلا أنها لها أضرار وخيمة على الصحة لايمكن التغافل عنها، وفي اليوم العالمي لـ البطاطس المحمرة، تعرف على أضرارها خلال السطور التالية..
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1- زيادة الوزن
تحتوي البطاطس على عناصر غير صحية، وزيادة في السعرات الحرارية، فيما يقرب عن 610 من السعرات الحرارية، وتلك السعرات الحرارية تؤدي إلى الإصابة بالسمنة للكبار والصغار، كما أنها تحتوي على مادة "الأكريلاميد" التي تؤثر المناعة بشكل كبير.
2- ضعف صحة القلب
البطاطس المحمرة غنية بالكربوهيدرات النشوية والدهون المشبعة، وتلك العناصر تؤدي إلى زيادة الكوليسترول في الدم، وتؤثر على صحة القلب بشكل كبيرة، كما أنه تسبب الجلطة القلبية وتؤدي إلى الوفاة.
3- زيادة نسبة السكر في الدم
حذر الأطباء مرضى السكر من تناول البطاطس المحمرة ، لاحتوائها على الكربوهيدرات النشوية التي تتحول إلى سكريات في الجسم، مما يؤدي إلى الارتفاع الحاد في مستويات السكر في الدم.