الأسوأ لصحة القلب ..أطعمه توقفى عن تناولها





عادات يوميه صحية عليك إدخالها لنظامك الغذائى لتحمى نفسك من أمراض القلب أبرزها التخلى عن عاداتك الغذائية الغير صحية لتحمى نفسك من الإصابة ب النوبات القلبية









تناولى أوميجا 3

عدم انتظام ضربات القلب لمدة 1-2 دقيقة ويمكن بعادات يومية بسيطة حماية نفسك من الإصابة بأمراض القلب أبرزها الأعتماد على تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 يساعد على خفض ضربات القلب و استهلاك زيت السمك أو الأسماك الغذائية الغنية بالأحماض الدهنية يقلل بشكل كبير من معدل ضربات القلب تعد أكثر الأعراض شيوعًا قبل النوبة القلبية هى ضيق التنفس ولمدة 1-2 دقيقة ويمكن بعادات يومية بسيطة حماية نفسك من الإصابة بأمراض القلب أبرزها الأعتماد





الإقلال من كافيين







وتعد من أبرز العادات التى يجب التخلى عنها هى خفض الكافيين فهو يتسبب فى فقدان الماء في الجسم ومشاكل الدورة الدموية

















