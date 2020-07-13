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مرأة

الأسوأ لصحة القلب ..أطعمه توقفى عن تناولها

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:01 ص
صحة قلبك
صحة قلبك
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لمياء الياسين

عادات يوميه صحية عليك إدخالها لنظامك الغذائى لتحمى نفسك من أمراض القلب أبرزها التخلى عن عاداتك الغذائية الغير صحية لتحمى نفسك من الإصابة بالنوبات القلبية


تناولى أوميجا 3
 تعد أكثر الأعراض شيوعًا  قبل النوبة القلبية هى ضيق التنفس و عدم انتظام ضربات القلب لمدة 1-2 دقيقة ويمكن بعادات يومية بسيطة حماية نفسك من الإصابة بأمراض القلب أبرزها الأعتماد  على تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 يساعد على خفض ضربات القلب و استهلاك زيت السمك أو الأسماك الغذائية الغنية بالأحماض الدهنية يقلل بشكل كبير من معدل ضربات القلب

الإقلال من كافيين

وتعد من أبرز العادات التى يجب التخلى عنها هى خفض الكافيين فهو يتسبب فى فقدان الماء في الجسم ومشاكل الدورة الدموية 




أطعمه توقفى عنها
على الجانب الأخر عليك التوقف عن تناول الأطعمه السريعه الغنية بالدهون المشبعه بالإضافة إلى الأطعمه الغنية بالسكريات أو الأطعمه المقلية لاحتوائها على نسبة كبيرة من الزيوت الضارة بشرايينهم.
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