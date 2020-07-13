بدون زيت.. طريقة غير متوقعة لقلي البطاطس المحمرة

يُصادف اليوم 13 يوليو اليوم العالمي لـ البطاطس المحمرة ، وهي من الأطعمة المفضلة السريعة لدى الأطفال والكبار، كما أنها تعتبر من التسالي خلال مشاهدة التلفاز أو الجلوس مع الأصدقاء.





وكشفت الكثير من الدراسات أن الأطعمة المقلية تعد من المخاطر الصحية، كما إنها تضعف من صحة الجهاز المناعي.





لذلك قدم موقع بولد سكاي طريقة لقلي البطاطس بدون زيت، وإليكم التفاصيل..





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1- تقطيع البطاطس بالشكل المناسب ولكن صغير الحجم إلى حد ما.

2- وضع القليل من الماء في طاسة شديدة الحرارة.

3- وضع البطاطس في الطاسة مع التقليب حتى الطهي.