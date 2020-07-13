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مرأة

بدون زيت.. طريقة غير متوقعة لقلي البطاطس المحمرة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:14 ص
طريقة غير متوقعة
طريقة غير متوقعة لقلي البطاطس المحمرة
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حياة عبد العزيز
يُصادف اليوم 13 يوليو اليوم العالمي لـ البطاطس المحمرة، وهي من الأطعمة المفضلة السريعة لدى الأطفال والكبار، كما أنها تعتبر من التسالي خلال مشاهدة التلفاز أو الجلوس مع الأصدقاء.

وكشفت الكثير من الدراسات أن الأطعمة المقلية تعد من المخاطر الصحية، كما إنها تضعف من صحة الجهاز المناعي.

لذلك قدم موقع بولد سكاي طريقة لقلي البطاطس بدون زيت، وإليكم التفاصيل..

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1- تقطيع البطاطس بالشكل المناسب ولكن صغير الحجم إلى حد ما.
2- وضع القليل من الماء في طاسة شديدة الحرارة.
3- وضع البطاطس في الطاسة مع التقليب حتى الطهي.
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