حتى لا يتغير لونها إلى الأسود.. طريقة حفظ البطاطس النيئة بعد تقشيرها

تعتبر البطاطس من الخضروات التي يتغير لونها إلى الأسود سريعًا عقب تقشيرها؛ وذلك إذا ما تم تركها في الهواء دون تسوية أو حفظ بطريقة صحيحة، فكيف تقوم بحفظ البطاطس طازجة نيئة بعد تقشيرها حتى لا يتغير لونها.

واليوم سنتعرف معًا على أفضل طريقة لحفظ البطاطس النيئة المقشرة قبل التخزين أو الطهي؛ حفاظًا عليها من الأكسدة؛ وتغير اللون؛ حتى عند تركها لعدة ساعات، وذلك على طريقة الشيف أميرة شنب.

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طريقة حفظ البطاطس النيئة بعد تقشيرها:

- تغسل البطاطس وتقشر وتقطع حسب الرغبة.

- تنقع البطاطس المقشرة في مياه باردة بها مكعبات ثلج.

- يضاف الخل الأبيض والملح إلى الماء البارد وهو ما يحفظ قوامها ولونها دون أن يتغير حتى يتم تخزينها أو طهيها بعد عدة ساعات.

ملحوظة:

عند تقطيع البطاطس المحمرة لتحضيرها وسلقها أولًا قبل القلي يفضل أن تكون الأصابع سميكة حتى لا تتكسر وتتحمل التسوية بهذه الطريقة.

