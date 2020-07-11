قرص بطاطس بالجبنة والطماطم .. وجبة خفيفة وصحية

فى بعض الاحيان تبحث المرأة عن وجبة عشاء خفيفة تروق لأسرتها وتحتوى على كل العناصر الغذائية الأساسية وفى نفس الوقت تستطيع إعدادها بسهولة.





نقدم لكم طريقة عمل قرص بطاطس بالجبنة والطماطم بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.





مقادير قرص بطاطس بالجبنة والطماطم:

زعتر

زبدة

لبن

بطاطس

جبنة شيدر مبشورة

ملح فلفل أسود

بقسماط

طماطم









طريقة عمل قرص بطاطس بالجبنة والطماطم:

* اسلقى البطاطس ثم ابشريها ثم ضيفى الزبدة للبطاطس المسلوقة المبشورة لكى تسيح ثم ضيفى الزعتر

* اضربى اللبن مع البيض وضعى خليط البطاطس و ضعى قطع الطماطم واسكبي الخليط فى قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بالبقسماط ثم ضيفى الجبنة المبشورة على الوجه