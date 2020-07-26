مغذية ولذيذة .. طريقة عمل عجة بطاطس

يعشق الأطفال البطاطس ويحبون تناولها فى أشكال متعددة لذا يمكنك استغلالها فى إعداد أكلات مفيدة من خلال مزجها مع تشكيلة من الأطعمة من الأخرى المفيدة.





نقدم لكم طريقة عمل عجة بطاطس بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.





مقادير عجة بطاطس:

بطاطس

فلفل حار

فلفل ألوان

ملح ـ فلفل زيت

ثوم ـ كمون

بصل

زعتر ـ شبت

بيض

طماطم





طريقة عمل عجبة بطاطس:

-ضعى طاسة بنتظرى حتى يسخن قليلا ثم ضعي البصل والثوم مفروم في طاسة بها زيت على النار.

- اضيفي الفلفل الحار المقطع ثم مكعبات البطاطس المسلوقة ثم يقطع الفلفل الالوان مع الفلفل الاسود والملح ويقلب جيدا.