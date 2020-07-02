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أسرار الشيف .. طريقة عمل تشيكن رول و بطاطس بوريه | فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:15 م
أسرار الشيف طريقة
أسرار الشيف طريقة عمل تشيكن رول
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رشا عوني
يقدم موقع صدى البلد الإخباري برنامج  أسرار الشيف للقراء والمشاهدين، وذلك عبر صفحة الموقع الرسمية على اليوتيوب.

وفي الحلقة الأولى من برنامج أسرار الشيف التي تم إذاعتها اليوم على موقع صدى البلد ، قدم الشيف جمعة حمور عدة أكلات شهية وسريعة التحضير تبحث عنها  الأمهات لتقديمها لأطفالها وتجديد سفرتها . 

قدم الشيف حمور في الحلقة الأولى طريقة عمل تشكين رول و طريقة تحضير بطاطس بوريه ، وطريقة عمل جريك سلاط . 

ويشمل برنامج أسرار الشيف  مجموعة كبيرة  ومتنوعة من الوصفات والأكلات الشهية التي تهم قارئ ومشاهد موقع صدى البلد ، وسوف يعرض البرنامج يوم الخميس من كل أسبوع فى السادسة مساءا.

وإليكم فيديو الحلقة الأولى من برنامج أسرار الشيف .. 

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