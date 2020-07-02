أسرار الشيف .. طريقة عمل تشيكن رول و بطاطس بوريه | فيديو

يقدم موقع صدى البلد الإخباري برنامج أسرار الشيف للقراء والمشاهدين، وذلك عبر صفحة الموقع الرسمية على اليوتيوب.





وفي الحلقة الأولى من برنامج أسرار الشيف التي تم إذاعتها اليوم على موقع صدى البلد ، قدم الشيف جمعة حمور عدة أكلات شهية وسريعة التحضير تبحث عنها الأمهات لتقديمها لأطفالها وتجديد سفرتها .





قدم الشيف حمور في الحلقة الأولى طريقة عمل تشكين رول و طريقة تحضير بطاطس بوريه ، وطريقة عمل جريك سلاط .



